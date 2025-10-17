美中緊張關係升溫 宜股債配置應對震盪市況

美中關係波瀾再起，股市不確定性加深。國泰投信表示，儘管股市評價偏高、波動加劇，但在美國減稅、去監管等政策支撐下，長線仍具發展潛力；債市則受惠避險情緒升溫與降息循環趨勢，相對低波動、高信評的投資等級公司債具備配置價值。國泰台灣領袖50（00922）與國泰投資級公司債（00725B）已公告第二階段配息金額，除息日為10月20日，最後申購日為10月17日。

國泰投信ETF研究團隊表示，近期市場消息面持續干擾投資情緒，中國大陸宣布擴大稀土出口管制，美方則回應將自11月起對中國加徵100%關稅，並恢復對晶片設計軟體的出口限制，導致股市陷入震盪。雖然短線波動加劇，但在AI需求持續暢旺的支撐下，科技股仍具備中長期成長動能。美中貿易衝突升溫，市場資金轉向避險資產，但台股在基本面支撐下仍展現韌性，投資人可持續關注具產業競爭力與獲利能力的企業，掌握震盪中的布局時機。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，成分股篩選機制以獲利能力為首要條件，首先剔除近四季每股盈餘（EPS）為負的企業，再納入低碳轉型分數，最後依市值排序，挑選出具代表性的50檔台股龍頭，有助於排除虧損或營運不穩定的企業，例如近期的康霈與前陣子的台塑四寶等企業，雖市值位居大盤前50大，但因獲利表現未達標準，即未被納入成分股。00922成分股涵蓋半導體、電子、金融等多元產業，投資台灣護國群山，具備高度分散與長期成長潛力，適合投資人用來參與台灣經濟的長期發展與AI等科技商機。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡表示，近期美中貿易衝突升溫，避險情緒推升美債買盤，30年期美國公債殖利率回落至今年4月初以來低點，10年期公債殖利率10月15日亦降至4.01%。同時，美國消費者信心指數優於預期，通膨預期略降，市場對聯準會於10月FOMC會議降息的預期升溫。

在震盪市況下，債息具備下檔保護功能，投資人應重視違約風險，優先布局美國公債與投資等級公司債。00725B聚焦全球（不含中國）BBB級以上公司債，平均票息率5.9%、涵蓋甲骨文（Oracle）、雷神科技（RTX）、特許通訊（Charter Communications）、英特爾（Intel）等大型企業所發行之公司債，具備息收與潛在資本利得空間。