2025亞洲資本市場高峰論壇匯聚國際金融領袖 擘畫亞洲資產管理新藍圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞洲資本市場高峰論壇貴賓共同合影(台灣集中保管結算所/提供)
為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金融監督管理委員會主辦的台灣周系列活動重頭戲—亞洲資本市場高峰論壇10月16日假台北寒舍艾美飯店盛大舉行。該論壇由臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及投信投顧公會共同協辦，藉由國際論壇交流，創造合作契機，吸引國際交易所、機構投資人與金融業者超過150位嘉賓參與盛會。

這次論壇聚焦三大主軸，匯聚來自國際交易所、資產管理公司及監理機關的重要代表，從制度創新、投資策略到金融科技應用，全面探討亞洲資本市場的未來路徑與跨界協作模式。

首場重量級座談「亞洲市場未來發展新契機」，由貝萊德董事總經理Nicholas Peach主持，與談嘉賓包括臺灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所社長岩永守幸，以及NasdaqFinTech資深副總R.G. Manalac。分別就國際金融趨勢與區域合作機會展開高端對話，分享國際金融環境變遷下區域合作的新動能。

林修銘表示，在全球AI產業爆發性成長下，資本市場表現十分亮眼，台股市值持續增長，上市總市值已超過80兆元。另為協助主管機關推動亞資中心重點業務，已成立推動辦公室及專屬網站，深化國內外交流合作，並有效整合資源。未來證交所將從創新板推動、企業價值提升、金融商品創新、人才培育等面向，全面布局，並進一步與各國進行多方面的合作。

第二場座談以全球市場波動下債券ETF之機會與挑戰為題，由櫃買中心董事長簡立忠主持，邀請彭博指數亞太區指數產品負責人莊戟、中信金控證券事業長張浴澤、聯博投信董事長翁振國及凱基投信董事長丁紹曾，共同探討台灣債券ETF市場的現況與未來發展方向。

簡立忠表示，台灣債券ETF市場目前已發行超過100檔，資產規模接近3兆元，位居亞太地區首位，除了代表投資人對債券ETF接受度高，也反映出台灣在管理制度、監理環境與產品設計上的優勢。與談者提出，今年在利率、地緣政治與匯率環境皆高度震盪下，債券ETF憑藉穩健收益突顯優勢，並點出未來市場發展將聚焦於目標到期、多幣別及主動式ETF等創新產品，滿足退休理財與多元配置需求。隨著制度完善與創新深化，台灣有望鞏固亞太領導地位，成為國際資產管理重要據點。

第三場座談「國際投資機構的進駐與未來趨勢」，由投信投顧公會理事長尤昭文及博觀資本創辦人谷蘭舍共同主持，安聯投資亞太區股票首席投資總監薛永輝、摩根資產管理董事總經理Philippe El-Asmar、野村資產管理資深董事總經理鈴木健一，以及MSCI執行董事Priscilla Luk共同參與，透過與國際金融與資產管理業者交流，分享國際資金佈局與區域整合的成功經驗，探索協作新生態。

這次論壇透過三大核心議題，系統性梳理市場新機遇、產品創新與國際動向，不僅強化跨境合作與對話，更為推動台灣成為亞洲資產管理中心注入實質新動能。與會各界菁英踴躍參與、深入交流，共同勾勒亞洲資本市場的創新藍圖，為臺灣資本市場發展帶來嶄新契機。

董事長 債券ETF

