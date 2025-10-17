亞資中心 台灣三大優勢 發展利基

金管會舉辦的「臺灣週」系列活動，金管會副主委莊琇媛昨（16）日於亞洲資本市場高峰論壇致詞時強調，台灣具備多項發展資產管理產業的優勢，像是穩固的財富基礎、AI等供應鏈與製造業的高度韌性、上市公司營收持續創高。

銀行局局長童政彰則在國際資產管理論壇上強調，金融業需從傳統資金供給者，轉型為「全方位知識與解決方案提供者」。

莊琇媛指出，台灣有三大優勢可成為資產管理成長的契機，一是財富條件，根據2025年瑞銀集團的全球財富報告，台灣人均財富已達約30萬美元，全球排名第15、亞洲第二，顯示台灣擁有穩固的財富基礎；二是產業優勢，台灣製造業具有高度韌性，尤其在半導體供應鏈上扮演全球AI生態系的關鍵角色，帶動了股市表現。

三是上市櫃公司的營收基礎優異，去年台灣上市公司總獲利突破1,330億美元，創下歷史新高，今年營收亦持續刷新紀錄，台灣股市總市值更超過3兆美元。莊琇媛説，為掌握資產管理產業的成長契機，金管會已啟動五大優先推動計畫，包括強化資產管理、促進永續投資、推動財富管理、支持公共建設融資，以及擴大投資台灣，以「留財引資」為核心原則，引導資金流向台灣產業發展。

童政彰給金融業建議，未來需轉型為提供知識與方案的產業夥伴，具備「趨勢忠誠」的視野，洞察國際產業變化與資金流向，協助客戶建構完整的解決方案。