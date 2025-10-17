亞資中心論壇 彭金隆做筆記 傾聽產研聲音

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
亞洲資產管理中心論壇16日登場，金管會主委彭金隆（右）傾聽業者聲音，在台下勤做筆記，左為臺灣證券交易所總經理李愛玲。記者林俊良／攝影
金管會15日啟動「臺灣週」活動，主委彭金隆不僅在打造台灣特色的資產管理中心，成為最佳推銷員，並且在各場次活動中，聽取業界意見，低頭勤做筆記，投入的程度是歷來金管會官員罕見。

彭金隆在「亞洲資產管理中心論壇」中，不僅親自出場擔任致詞人，也在台下仔細聆聽重要場次的專講，連金管會副主委陳彥良，雖然在台上辯才無礙，對於自己的直屬老闆坐在台下聆聽，都忍不住緊張了起來。彭金隆也十分重視業界意見，整場論壇中，不時低頭做筆記，過去的彭教授，搖身一變，成為認真聽講的學生。

而在亞洲資產管理論壇中，由臺灣證券交易所總經理李愛玲主持，與壽險、投信、學界代表，進行跨界對談，最受市場矚目，該論壇由國泰金控總經理李長庚、摩根投信董事長唐德瑜、金融研訓院院長高一誠與談，激盪出不少火花。

國泰金控總經理李長庚針對亞洲資產管理中心相當看好，他認為定位相當重要，他更提出兩大建議，包括一、稅負問題，李長庚說，如果站在以客戶為中心考量，稅是大家談論最多，也最直接的問題；第二則是產品結構，他認為，台灣市場有超過七成以上的配置在ETF，造成股市一漲就舉國歡騰票，但他認為台灣應該加深產品的廣度及深度，例如離岸風電可以推動更多結構型商品與證券化，讓早期投入的投資人有機會回收，再做其他投資。

摩根投信董事長唐德瑜也強調，稅負是很現實的問題，另外他也提到產品在地化議題，他說，如果要把台灣的商品推介到海外，國內的法規就應該與全球大型交易所或主要國家主管機關法規類似，另外對於主管機關的監理，他提到，「法規不怕嚴，只怕繁瑣」。

金融研訓院院長高一誠則點出台灣貿易順差將近50年，利率扣除通膨的實質利率幾乎是0，且維持十至20年時間，未來應該增加政府支出，增加個人消費、提高投資，才是比較好的做法。

