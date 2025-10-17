三商壽潛在買家 觀察兩大指標

快訊

經濟日報／ 記者任珮云戴玉翔／台北報導

金管會昨（16）日公布新版保險業新一代清償能力制度（ICS）過渡措施，三商美邦人壽增資壓力大增，這使得近期出價階段的三商壽，充滿變數。潛在買家指出，未來觀察兩大指標，包括三商壽增資計畫是否獲金管會核准，以及未來負擔的成本應該如何估算。

金管會要求，三商美邦人壽必須先提出具體且可執行的增資計畫與承諾，經審查通過後，才能申請過渡措施。這對於進入出價期的三商壽，相當不利。

據了解，目前包括中信金控（2891）、玉山金控及一家外資，已完成首輪實地查核，並開始出價，業界認為，潛在買家若進入第二輪競價，必須對增資計畫及ICS計算方式有明確掌握。

金融業者指出，未來談判的關鍵將落在兩大細節。第一，三商美邦人壽的增資計畫能否獲金管會核准，以及審核標準為何。第二，ICS合併計算方式攸關買家成本負擔，例如如同「夫妻財產合併」的概念：若一方負債80萬、另一方資產800萬，合併後即為720萬。若三商壽的收購也採類似合併計算，對已有保險公司基礎的買家將更有利，可透過換股或合併計算方式降低現金增資壓力。

業者分析，三商美邦人壽增資壓力沉重，恐進一步提高買家的財務負擔，也可能影響潛在買家出價策略。

三商壽昨公布今年前三季自結稅後純益9.4億元，每股稅後純益0.16元，主要因台股指數大漲，該公司適度調節持股配置，提升權益類資產獲利，逢高實現資本利得。第3季底淨值為408億元，淨值比提升至2.98%。

