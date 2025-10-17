金管會：壽險補足資本 才享有緩衝期

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度將於2026年正式上路，金管會昨（16）日宣布調整方案，明確規範壽險公司「自助」才能「人助」，只有按時補足資本缺口，才能獲准享有過渡期緩衝。

新制有三大選擇性過渡措施，涵蓋利率風險、新興風險及逾4%高利率保單的淨資產，均可採15年過渡期。

依規劃，RBC逾250%的公司，轉換後ICS以125%做基準計算，缺口可分15年攤提；若希望ICS超過125%，額外部分一律五年補完。想追求更高資本適足率者，必須展現更積極補資本的決心。

保發中心總經理詹芳書舉例，假設某壽險公司RBC逾300%，轉換後ICS以125%為基準，新制上路時若ICS為80%，從80%到125%的45%缺口可分15年攤提。若每1%相當1億元資本計算，等於每年需補3億元資本。

若該公司設定目標ICS達150%，則額外25%的缺口需於五年內補齊，每年再增5億元，合計每年攤還8億元。

但關鍵在於「按年補足」。若該公司到2026年底僅補3億元，等於只達基準ICS，目標ICS將直接取消、無法「超借」；若連基準ICS的3億元都僅補2億元，達標率僅66.7%，ICS計算將按實際達成比例折算，只剩約110.7%，連原本的125%都保不住。

金管會強調，制度目的在促使業者「逐步增加」資本，而非一次到位，要求每年如爬階梯般穩定補強。

要申請選擇性過渡措施者，須於11月7日前提交申請，12月15日前附董事會通過報告送審，並每半年回報執行進度。

