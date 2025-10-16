首張職棒職籃雙球聯名卡 富邦悍勇卡熱血上市 打造全新運動生活圈

台北富邦銀行攜手富邦悍將棒球隊與臺北富邦勇士籃球隊，今（16）日隆重推出全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡「富邦悍將勇士聯名卡（簡稱悍勇卡）」，主打「觀賽購票、周邊商品、運動生活」三大權益，打造全新運動生活圈。

北富銀總經理郭倍廷表示，希望這張卡能成為球迷的生活夥伴，也在日常消費中陪伴大家勇敢前行。

目前北富銀已擁有三張百萬神卡，富邦Costco聯名卡發卡量突破二百六十萬張，穩居量販通路聯名卡之冠；富邦J卡以二百萬張的發卡量，成為日韓泰旅遊首選神卡；富邦momo聯名卡發卡量突破一百一十萬張，榮登電商聯名信用卡榜首，深受消費者青睞。

在運動領域，北富銀先前推出悍將聯名信用卡、勇士簽帳金融卡，均受客戶歡迎，如今全新推出的悍勇卡，同樣提供信用卡及簽帳金融卡兩種卡別選擇。郭倍廷強調，首年發卡目標為三十萬張，五年內目標突破一百萬張，成為台灣最大運動聯名卡。

富邦育樂總經理陳昭如表示，悍勇卡的誕生，象徵富邦集團長期投入台灣運動產業的用心，從職棒、職籃、青少年培育到公益賽事，富邦始終相信運動能凝聚社會正能量。

悍勇卡提供「觀賽購票、週邊商品、運動生活」三大權益。觀賽購票方面，卡友可享悍將主場例行賽門票預購平日五折、假日九折，現場購票平日可享買一送一；勇士主場例行賽最優買一送一起。簽帳金融卡卡友則享悍將主場例行賽門票九五折、勇士主場例行賽門票九折優惠。此外還有商品九五折優惠。

另外持卡人於金色三麥單筆消費滿千，即享大杯啤酒買一送一；在Sports Nation滿千則可獲贈價值320元的精選餐點，讓聚會更有滋味。若喜歡在家輕鬆觀賞賽事，透過Uber Eats或foodpanda外送平台下單，刷悍勇卡可享10%刷卡金回饋，完美融合賽事熱情與美食歡樂。

在KKday平台刷悍勇卡購買票券行程，可享大魯閣棒壘球與滑輪場買一送一、指定運動行程七五折，以及歐美加紐澳長線指定商品單筆滿3000元送300元等多重優惠；若對健身有興趣，悍勇卡也貼心安排健身工廠新會員免費30 天試用期，以及Space Yoga兩堂免費入門課程。包括摩曼頓指定商品買一送一起，墾趣門市、tokuyo、Hyphy健身服飾官網購物享多項優惠，HOKA、ISPO+、Under Armour等品牌則提供滿額折扣，裝備升級更有感。

從即日起至12月31日止，新戶申辦悍勇卡，首刷滿五千元並於Fubon+ APP登錄，即贈悍將勇士聯名膳魔師保溫杯；於今年12月底前消費滿五千元再贈五千點紅利點數，並有機會抽中富邦悍將球星簽名週邊商品。