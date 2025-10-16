三商壽增資承諾成關鍵！金管會祭ICS新制 拉高買家併購難度

金管會16日公布壽險業新一代清償能力（TW-ICS）新制，2026年起RBC須達200%法定標準才能銜接。全台僅三商美邦人壽（2867）未達標，保險局長王麗惠坦言，制度確定後將與三商壽磋商具體增資承諾，承諾補足資本缺口，才可接軌ICS。

三商美邦今年6月底RBC僅154%，且已連續七期未達200%，為市場唯一低於門檻者。

依金管會規劃，若三商壽要銜接ICS，必須先承諾補足RBC至200%，才能獲准適用「15年淨資產過渡措施」與「5年超借額度」。

所謂「淨資產過渡15年」機制，是指在接軌後，業者可暫緩認列資產跌價損失與保單責任準備金增加，相當於取得一筆「15年期的資本緩衝貸款」。

而「5年超借額度」則針對超過基準適足率部分，以五年期補足。換言之，只有符合RBC 200%門檻者，才能享有這段緩衝期。

一旦三商壽的增資承諾未經金管會核定，即喪失過渡資格，屆時將直接依新制ICS評價資產與負債。若清償能力比率偏低，將觸發監理行動，對公司財務與收購評價都構成重大壓力。

壽險圈指出，金管會除將審查三商壽的增資計畫與可行性，也須評估若承諾未達標，後續是否仍可維持過渡或超借額度，這將直接影響三商壽ICS計算基礎。

也因相關條件尚未明朗，將讓潛在買家難以精準估值，收購案後續變數勢將升高。

王麗惠強調，「達200%是銜接ICS的前提條件，要拿這個條件經核准，才能用過渡措施。」她進一步指出，金管會核定的承諾必須具體、可執行且具時效性，若規畫模糊或時程拖延，「拖太久的承諾不能算數」，將不予核定。

三商壽若要從154%提升至200%，需提出明確的增資時程與來源。待金管會核可後，視同RBC達200%，再依ICS比率計算過渡期。

若過渡前ICS為75%，則從75%到100%的25%可分15年補足，超過100%部分則須於5年內完成。

市場人士指出，ICS新制導入後，壽險業將面臨更高的資本要求。2026年起的半年報（8月底公布）將首次揭露各公司ICS實際比率，屆時壽險業真實資本體質將無所遁形，也將成為觀察增資進度與整併壓力的關鍵指標。