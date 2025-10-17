壽險2025年前九月新保費年增26%

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險公會昨（16）日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為7,393.6億元，年增26.8%；續年度保費1兆1,850.8億元，年增2.5%；總保費收入1兆9,244.4億元，年增10.7%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險5,087.3億元占新契約保費的68.8%，年增30%；傷害險120.9億元，占1.6%；健康險329.9億元占4.5%，年減6.3%；年金險1,855.3億元占25.1%，年增27.5%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入3,940億元，較去年同期3,067.1億元增加28.5%；傳統型年金險新契約保費收入44.6億元，較去年同期35.1億元增加27.3%。

整體而言，成長動能主要來自四大因素，第一，受惠於新台幣升值，帶動美元利率變動型壽險新契約保費收入成長；第二，壽險公司推出美元固定利率養老保險新商品，鎖定固定利率給付特性，以因應利率波動環境。

第三，因應逐步接軌新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的分紅保險商品；第四，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，進一步提升相關商品銷售。

壽險公司 保費 契約

