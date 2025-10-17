新青安房貸核撥 加速度

財政部長莊翠雲昨（16）日於立法院備詢時表示，9月起新青安不受銀行法72-2條不動產貸款限制以後，如今待撥件數和金額分別降到5,200件、566億元，件數及金額較先前減少60%及55％，等待撥款時間縮短至約二個月內。

立院財委會昨邀請莊翠雲率國營事業及公股行庫董事長、總經理列席業務報告並備質詢。

據先前統計至8月22日，公股銀新青安貸款已受理尚待撥款計12,923件，金額1,257億元，當時預估撥貸時間約0.5至4個月。多位立委關切金管會將不動產放款天條排除新青安月餘，目前待撥款情形。

莊翠雲回應，9月1日新青安不受銀行法72-2條限制以後，到年底前待撥的件數和金額分別降到5,200件、566億元，較先前減少60%及55％，待撥件數明顯減少，等待時間也縮短，約只要二個月可以核撥。

立委黃珊珊引述民團調查，超過50歲申貸新青安的戶數達6,765戶，年收入超過300萬元者有6,737戶，所得比超過15倍更高達34,104戶，顯示高所得族群也享受低利貸款補貼，質疑讓年收300萬者也能拿到新青安貸款有違政策原意，莊翠雲說，新青安雖然沒有年齡限制，50歲以下仍占95%，但允諾未來會提出檢討報告。

此外，臺銀日前偕同八家銀行啟動貴金屬RWA代幣化試驗專案，立委郭國文詢及是否由臺銀和兆豐帶頭進一步發行穩定幣，兆豐金（2886）董事長董瑞斌表示，公股銀沒有商定發行穩定幣，只是在財政部季度檢討報告有討論到穩定幣。莊則說由銀行評估。