快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

新青安房貸核撥 加速度

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
立法院財政委員會昨天邀請財政部長莊翠雲業務報告並備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政委員會昨天邀請財政部長莊翠雲業務報告並備詢。記者胡經周／攝影

財政部長莊翠雲昨（16）日於立法院備詢時表示，9月起新青安不受銀行法72-2條不動產貸款限制以後，如今待撥件數和金額分別降到5,200件、566億元，件數及金額較先前減少60%及55％，等待撥款時間縮短至約二個月內。

立院財委會昨邀請莊翠雲率國營事業及公股行庫董事長、總經理列席業務報告並備質詢。

據先前統計至8月22日，公股銀新青安貸款已受理尚待撥款計12,923件，金額1,257億元，當時預估撥貸時間約0.5至4個月。多位立委關切金管會將不動產放款天條排除新青安月餘，目前待撥款情形。

莊翠雲回應，9月1日新青安不受銀行法72-2條限制以後，到年底前待撥的件數和金額分別降到5,200件、566億元，較先前減少60%及55％，待撥件數明顯減少，等待時間也縮短，約只要二個月可以核撥。

立委黃珊珊引述民團調查，超過50歲申貸新青安的戶數達6,765戶，年收入超過300萬元者有6,737戶，所得比超過15倍更高達34,104戶，顯示高所得族群也享受低利貸款補貼，質疑讓年收300萬者也能拿到新青安貸款有違政策原意，莊翠雲說，新青安雖然沒有年齡限制，50歲以下仍占95%，但允諾未來會提出檢討報告。

此外，臺銀日前偕同八家銀行啟動貴金屬RWA代幣化試驗專案，立委郭國文詢及是否由臺銀和兆豐帶頭進一步發行穩定幣，兆豐金（2886）董事長董瑞斌表示，公股銀沒有商定發行穩定幣，只是在財政部季度檢討報告有討論到穩定幣。莊則說由銀行評估。

董事長 兆豐金

延伸閱讀

綠委稱2金融機構「拒貸遭陸通緝官兵」 玉山銀發聲澄清

莊翠雲：新青安排撥時間縮短 目前約2個月可撥款

王定宇稱官兵遭陸通緝被拒貸 政院：公股銀未納中國制裁名單

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

相關新聞

新版ICS 壽險接軌更嚴格

金管會昨（16）日公布壽險業新一代清償能力（TW-ICS）新制，2026年起RBC須達200%法定標準才能銜接。全台僅三...

新青安房貸核撥 加速度

財政部長莊翠雲昨（16）日於立法院備詢時表示，9月起新青安不受銀行法72-2條不動產貸款限制以後，如今待撥件數和金額分別...

銀行資安審查 納入外資背景

金融業資安風險再度升溫，銀行公會公布最新版《金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範》。新版規範首次要求銀行在選任供應商...

玉山金獲永續金融金質獎

《財訊》「2025財訊金融獎」於昨（16）日舉辦頒獎典禮，玉山金控連續12年蟬聯最高榮譽「永續金融獎」金質獎。

星展銀、渣打搶高資產客戶

看好台灣財富管理市場的巨大潛力，星展銀行及渣打銀行均瞄準高資產客戶，推出頂級化服務。星展銀宣布推出「星展頂級私人客戶」，...

壽險2025年前九月新保費年增26%

壽險公會昨（16）日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。