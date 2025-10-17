星展銀、渣打搶高資產客戶

看好台灣財富管理市場的巨大潛力，星展銀行及渣打銀行均瞄準高資產客戶，推出頂級化服務。星展銀宣布推出「星展頂級私人客戶」，鎖定資產總額達新台幣1億元以上的高資產客戶，專注於協助客戶達成長期的資產增值與傳承目標；而渣打銀行推出「金融資產組合融資」，協助高資產客群創造資金流動性、釋放長期資產價值。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣的財管市場正迎來關鍵發展階段，在亞洲資產管理中心與財管2.0的政策助力下，根據金管會預估，台灣的資產管理規模至2030年將力拚翻倍至新台幣60兆元（約1.96兆美元）。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla表示，結合全球專業與在地資源，積極推動財富管理方案響應政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」願景。率先推出「金融資產組合融資」，協助高資產客群將手上的金融資產質押做為擔保，向銀行取得流動資金，再依其需求由客戶自主決定資金用途，或可以配置於符合其資產配置規劃之金融商品，透過長期持有的方式追求穩健收益機會。