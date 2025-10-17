快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

星展銀、渣打搶高資產客戶

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

看好台灣財富管理市場的巨大潛力，星展銀行及渣打銀行均瞄準高資產客戶，推出頂級化服務。星展銀宣布推出「星展頂級私人客戶」，鎖定資產總額達新台幣1億元以上的高資產客戶，專注於協助客戶達成長期的資產增值與傳承目標；而渣打銀行推出「金融資產組合融資」，協助高資產客群創造資金流動性、釋放長期資產價值。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣的財管市場正迎來關鍵發展階段，在亞洲資產管理中心與財管2.0的政策助力下，根據金管會預估，台灣的資產管理規模至2030年將力拚翻倍至新台幣60兆元（約1.96兆美元）。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla表示，結合全球專業與在地資源，積極推動財富管理方案響應政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」願景。率先推出「金融資產組合融資」，協助高資產客群將手上的金融資產質押做為擔保，向銀行取得流動資金，再依其需求由客戶自主決定資金用途，或可以配置於符合其資產配置規劃之金融商品，透過長期持有的方式追求穩健收益機會。

渣打銀行 新台幣 財富管理

延伸閱讀

「亞洲資產管理中心論壇」與「IR &Engagement新趨勢」雙論壇圓滿落幕

國泰投信總座張雍川：股六債四 伺機進場

亞資中心論壇 彭金隆衝資產管理 打「大贏、小輸」組合拳

摩根投信插旗ETF市場

相關新聞

新版ICS 壽險接軌更嚴格

金管會昨（16）日公布壽險業新一代清償能力（TW-ICS）新制，2026年起RBC須達200%法定標準才能銜接。全台僅三...

新青安房貸核撥 加速度

財政部長莊翠雲昨（16）日於立法院備詢時表示，9月起新青安不受銀行法72-2條不動產貸款限制以後，如今待撥件數和金額分別...

銀行資安審查 納入外資背景

金融業資安風險再度升溫，銀行公會公布最新版《金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範》。新版規範首次要求銀行在選任供應商...

玉山金獲永續金融金質獎

《財訊》「2025財訊金融獎」於昨（16）日舉辦頒獎典禮，玉山金控連續12年蟬聯最高榮譽「永續金融獎」金質獎。

星展銀、渣打搶高資產客戶

看好台灣財富管理市場的巨大潛力，星展銀行及渣打銀行均瞄準高資產客戶，推出頂級化服務。星展銀宣布推出「星展頂級私人客戶」，...

壽險2025年前九月新保費年增26%

壽險公會昨（16）日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。