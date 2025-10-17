玉山金獲永續金融金質獎

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控連續12年蟬聯最高榮譽「永續金融奬」金質獎，由玉山銀行總經理林隆政 （中）率隊出席「2025財訊金融獎」頒獎典禮。玉山金控／提供
玉山金控連續12年蟬聯最高榮譽「永續金融奬」金質獎，由玉山銀行總經理林隆政 （中）率隊出席「2025財訊金融獎」頒獎典禮。玉山金控／提供

《財訊》「2025財訊金融獎」於昨（16）日舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）連續12年蟬聯最高榮譽「永續金融獎」金質獎。

同時，玉山銀行獲頒「智能創新應用獎銀行類」優質獎及「本國銀行客戶推薦」優質獎肯定。自財訊金融獎舉辦，玉山已累積榮獲42座金質獎、11座優質獎，更是唯一連續榮獲「金控永續獎」金質獎的得獎機構。

玉山秉持要成為「綜合績效最好、也最被尊敬的金融機構」使命，深信唯有與顧客共同努力，才能實現永續願景。玉山專注金融本業的同時，積極結合ESG理念永續發展，打造具擴展性的永續金融商業模式。已連續五年發起「玉山ESG永續倡議行動」，每年以不同主題推動永續理念，號召國內外優質企業、醫療院所、AI機構及頂尖大學共同響應，期望藉由人才培育與科技賦能，提升營運效能及整體競爭力。

此外，玉山銀行積極自主研發多項AI技術，提供符合金融服務的智慧解決方案。運用生成式AI，即時回應顧客需求並實現創新服務體驗，榮獲本屆「智能創新應用獎銀行類」優質獎肯定。面對每月超過40萬通客服來電，玉山運用AI技術結合客服中心語意資料庫，深入分析顧客需求、意圖與情緒，顯著縮短等候時間並提升服務效率，顧客滿意度大幅提升，成果獲評審「本國銀行客戶推薦」青睞。

永續與數位雙軸轉型是企業發展關鍵，玉山不僅專注自身轉型，從中探尋創造顧客價值的方案。展望未來，玉山將持續擴大金融影響力，結合志同道合的夥伴們，共同迎向永續與數位雙軸轉型新未來。

