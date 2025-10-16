快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

綠委稱2金融機構「拒貸遭陸通緝官兵」 玉山銀發聲澄清

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行。圖／玉山銀行提供
綠委王定宇稱有退役軍人被中國大陸通緝，遭一家公股金融機構及玉山銀行拒絕貸款，對此，玉山銀行澄清：本案未進件申請房貸業務，且本行長期重視顧客權益保障，房貸風控政策並未涉及任何中國大陸制裁之名單。

行政院今指出，所有公股銀行和各家銀行，實務上會把歐盟、聯合國及法務部制裁名單納入，但不會有大陸的制裁名單。財政部長莊翠雲稍早亦表示，向公股行庫初步了解無此情形。

玉山銀行 房貸 軍人 王定宇

