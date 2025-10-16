快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

布局高端財富市場 星展推出頂級私人客戶服務

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
布局高端財富市場，星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤（左二）宣布推出頂級私人客戶服務。星展銀行（台灣）總經理黃思翰（右一）；消費金融處負責人孫可基（左一）共同宣示服務正式啟動。圖／星展銀行（台灣）提供
布局高端財富市場，星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤（左二）宣布推出頂級私人客戶服務。星展銀行（台灣）總經理黃思翰（右一）；消費金融處負責人孫可基（左一）共同宣示服務正式啟動。圖／星展銀行（台灣）提供

看準金管會推動「亞洲資產管理中心」政策所帶來的契機，星展銀行今（16）日宣布推出「星展頂級私人客戶」服務，正式搶進高資產族群市場。此新服務鎖定資產總額達1億元以上的客戶，提供資產配置、財富傳承與尊榮禮遇等全方位方案，展現星展在高端財富市場的積極布局。

星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤表示，亞洲財富正快速崛起，包括台灣、新加坡、泰國、印尼與中國大陸等地，對專業財管服務的需求持續增長。星展自2015年起積極推動併購與整合，資產管理規模從3.38兆元成長至10.1兆元，預計2026年將突破11.9兆元，穩居亞洲（不含中國）前三大私人銀行之列。

許志坤說，預計提供全方位的財富管理規劃（Wealth Continuum）跟One Bank的一站式服務，讓客戶可以將貴賓身份延伸到其他開戶據點，進一步連結全球資本市場跟企業金融資源。

在台灣市場方面，星展銀行（台灣）總經理黃思翰認為，財富管理正進入關鍵發展期。金管會預估2030年資產管理規模可望翻倍達60兆元，未來將以「虛實融合」（Phygital）財管模式，在北中南設立頂級私人財富管理中心，結合集團資源與創新科技，打造兼具隱私與尊榮的客戶體驗。

隨著高雄亞資中心專區啟動，金管會開放更多高資產客戶商品與融資工具，也帶動銀行布局高端財管。星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，這是星展選在此時推出頂級私人客戶服務的關鍵時點。新服務具三大特色：一是多元化投資組合，涵蓋境外基金、結構型債與非投資等級外國債券；二是尊榮專屬禮遇，提供機場接送、快速通關與高端體檢；三是限時高利定存，台幣專案最高享6個月2%、美元3個月4.25%優惠，協助客戶兼顧資產增值與傳承。

財富管理 星展銀行 金管會

延伸閱讀

金管會公布ICS過渡措施！4%以上才能提出申請 增額型保單可豁免

「亞洲資產管理中心論壇」與「IR &Engagement新趨勢」雙論壇圓滿落幕

國泰投信總座張雍川：股六債四 伺機進場

亞資中心論壇 彭金隆衝資產管理 打「大贏、小輸」組合拳

相關新聞

綠委稱2金融機構「拒貸遭陸通緝官兵」 玉山銀發聲澄清

綠委王定宇稱有退役軍人被中國大陸通緝，遭一家公股金融機構及玉山銀行拒絕貸款，對此，玉山銀行澄清：本案未進件申請房貸業務，...

金管會公布ICS過渡措施！4%以上才能提出申請 增額型保單可豁免

金管會今（16）日公布ICS過渡措施，最受業者關注的「淨資產過渡措施」上，原則上4%以上的有效契約才能申請淨資產過渡，唯...

活化資產 宏泰人壽董事會決議公開標售淡海土地

活化資產，宏泰人壽16日公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。

中信金控供應商大會 今年9家中信金控供應商獲獎

中信金（2891）16日舉行「2025中信金控供應商大會」，號召225家供應商承諾持續支持淨零排放與自然保育行動，攜手打...

特殊號碼鈔券拍賣熱度高 第27期張數和組數都創新高

不只台股熱、金價創新高；特殊號碼鈔券拍賣的張數和組數也創新高！中央銀行16日宣布委請臺灣銀行於10月30日起，拍賣第27...

壽險業前九月新契約保費7,393億元、年增近27% 投資型買氣續夯

壽險公會16日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。