布局高端財富市場 星展推出頂級私人客戶服務

看準金管會推動「亞洲資產管理中心」政策所帶來的契機，星展銀行今（16）日宣布推出「星展頂級私人客戶」服務，正式搶進高資產族群市場。此新服務鎖定資產總額達1億元以上的客戶，提供資產配置、財富傳承與尊榮禮遇等全方位方案，展現星展在高端財富市場的積極布局。

星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤表示，亞洲財富正快速崛起，包括台灣、新加坡、泰國、印尼與中國大陸等地，對專業財管服務的需求持續增長。星展自2015年起積極推動併購與整合，資產管理規模從3.38兆元成長至10.1兆元，預計2026年將突破11.9兆元，穩居亞洲（不含中國）前三大私人銀行之列。

許志坤說，預計提供全方位的財富管理規劃（Wealth Continuum）跟One Bank的一站式服務，讓客戶可以將貴賓身份延伸到其他開戶據點，進一步連結全球資本市場跟企業金融資源。

在台灣市場方面，星展銀行（台灣）總經理黃思翰認為，財富管理正進入關鍵發展期。金管會預估2030年資產管理規模可望翻倍達60兆元，未來將以「虛實融合」（Phygital）財管模式，在北中南設立頂級私人財富管理中心，結合集團資源與創新科技，打造兼具隱私與尊榮的客戶體驗。

隨著高雄亞資中心專區啟動，金管會開放更多高資產客戶商品與融資工具，也帶動銀行布局高端財管。星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，這是星展選在此時推出頂級私人客戶服務的關鍵時點。新服務具三大特色：一是多元化投資組合，涵蓋境外基金、結構型債與非投資等級外國債券；二是尊榮專屬禮遇，提供機場接送、快速通關與高端體檢；三是限時高利定存，台幣專案最高享6個月2%、美元3個月4.25%優惠，協助客戶兼顧資產增值與傳承。