中信銀行獲TSIDA頒發「金融友善最受客戶推薦銀行」

中信銀積極透過具體行動落實公平待客原則，確保身心障礙者、高齡者等客群，能夠平等、合理且便利地享有無障礙的金融服務，16日以中國信託銀行各分行及網路銀行、中國信託行動銀行APP的整合服務，於「台灣服務產業交流協會」（Taiwan Service Industry Development Association, TSIDA）舉辦之「第三屆金融友善服務調查」成果發表會中，獲頒「金融友善最受客戶推薦銀行」，彰顯中信銀行打造包容且友善金融環境的努力獲得社會肯定。

TSIDA自2023年起推動全臺金融友善服務調查與研究，廣受業界肯定，2024年調查範疇除了涵蓋身心障礙者的服務體驗，也納入樂齡族群需求，今年更首度擴大納入外語人士的服務需求調查，調查對象涵蓋8大行庫、13間民營銀行、數家產險、人壽與證券等36家臺灣金融機構，回收逾900份質化與量化的問卷調研，「第三屆金融友善服務調查」結果顯示，中信銀行藉由實體及數位化的通路整合，有效掌握各客群需求，提供多元的金融友善服務，因而獲得最多受訪者肯定，為消費者心中最推薦的銀行。

「第三屆金融友善服務調查」成果發表會由中信銀行營運內控部部長李鴻業協理出席領獎，中信銀行導入創新思維，根據不同族群在視覺、聽覺、肢體和認知上的需求，重新設計服務流程，強化客戶服務體驗，包含優先取號、聽障寫字板、視障服務鈴、無障礙櫃檯專人服務等，提供客戶嶄新的服務體驗，確保所有族群都能平等使用金融服務，推動普惠金融。

中信銀行特別針對身心障礙者在數位通路設計無障礙模式，包括於ATM機臺提供輪椅族友善操作服務，解決觸碰不到螢幕的困擾，並設計「語音操作模式」提供視障者使用；針對樂齡者優化數位體驗，包含於中信銀行ATM、中國信託行動銀行APP導入「大字介面」，分行貼心服務更延伸至離櫃關懷，協助長輩依需求預備輔具，落實「挺你所想」的樂齡友善服務；因應外籍人士的金融需求，中信銀行強化ATM機臺功能，提供12國語言介面及7國語音導引，落實金融平權，強化樂齡及弱勢金融友善措施。