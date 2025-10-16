快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

國泰勇奪財訊金融獎6項肯定 展現永續金融、客戶服務領導力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰深耕永續金融、客戶服務，榮獲2025財訊金融獎6大獎肯定。由國泰金控副總經理翁德雁（左三）、國泰人壽副總經理張殷壽（右三）、國泰產險資深副總經理陳謹洲（左二）、國泰證券資深副總經理吳孟展（右二）及國泰世華銀行廣告部協理鄭凱中（左一）、國泰世華銀行數據生態營運部協理高秋蓉（右一）出席合影。圖／國泰金控提供
國泰深耕永續金融、客戶服務，榮獲2025財訊金融獎6大獎肯定。由國泰金控副總經理翁德雁（左三）、國泰人壽副總經理張殷壽（右三）、國泰產險資深副總經理陳謹洲（左二）、國泰證券資深副總經理吳孟展（右二）及國泰世華銀行廣告部協理鄭凱中（左一）、國泰世華銀行數據生態營運部協理高秋蓉（右一）出席合影。圖／國泰金控提供

「2025財訊金融獎」16日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）暨國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券共榮獲6項大獎，例如人壽設立「友善服務櫃檯」優先服務身心障礙朋友與高齡者、銀行透過「臨櫃關懷提問」等方式，成為守護民眾財產安全的第一道防線、證券設立「銀色櫃台」免等候就能享受快速通關服務並於服務區置入適老化設施、產險推出「線上共覽」解決數位投保操作障礙，讓投保資訊透過人機協作確保客戶即時了解掌握權益，國泰運用數位金融創新、落實公平待客、致力高齡友善等客戶服務，皆是以客戶為中心，做到不僅解決問題還要進一步做到比客戶想得多更多，這些服務推出讓客戶有感，也贏得多項客戶推薦首選品牌。

國泰金控榮獲「永續金融獎 -金控類優質獎」，2025年持續展現永續金融先行者作為，不僅三度登上倫敦證交所舉辦的「氣候投資高峰論壇」（Climate Investment Summit，CIS），更四度參與紐約氣候周，從台灣、亞洲觀點出發，扮演歐美與亞洲溝通能源轉型議題的重要橋樑；連續九年舉辦「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，超過5,000位貴賓報名，包含700多家上市櫃公司，占台股約8成市值。此外，氣候與自然揭露更連續兩年獲英國《環境金融》（Environmental Finance）頒發「年度TCFD報告（TCFD report of the year）」大獎，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構，展現國泰世界級的永續實力。

國泰人壽積極從數位服務到實體關懷，打造有愛、無障礙的服務環境，其中在數位服務方面，於官網設立「金融友善服務專區」，提供「字體大小切換」、「文字轉換語音朗讀」、「網頁深淺模式」等3大貼心功能，獲得最高無障礙等級AAA標章；至於實體關懷部分，則於全台服務據點設立「友善服務櫃檯」，優先服務身心障礙朋友與高齡者。國壽秉持「以人為本」的核心理念，提供客戶最細緻的服務體驗，獲頒「消費者金融品牌獎-壽險客戶推薦第三名」。

國泰世華銀行長年深耕各項數位金融領域，提供消費者多元、完善、創新的金融服務。國泰世華成立「AI卓越中心」（簡稱AI CoE），作為全行AI發展的核心樞紐，設立多元規劃團隊，涵蓋客戶應用、員工助手、資訊應用與基礎建設等領域，範疇橫跨近 20 個部門，並有逾 200 名同仁參與推動，已打造出多項應用成果，致力提供更好服務與體驗；國泰世華不僅持續強化數位發展，在各種產品與臨櫃服務上，皆以客戶為中心，如為守護民眾財產安全，致力透過臨櫃關懷提問、數位化偵測異常金流，以及優化「了解你的客戶（Know Your Customer, KYC）」審查流程等方式攔阻詐騙。此外，自2024年以來，國泰世華阻詐有功獲表揚之行員更逾10,000人次。榮獲「智能創新應用獎-銀行類優質獎」及「消費者金融品牌獎-本國銀行客戶推薦第一名」。

國泰產險為滿足多元族群需求，針對新住民、高齡、身心障礙者等不同面向客戶，推出各項暖心服務，除為外籍保戶規劃多語說明理賠短影音與理賠申請書外，亦針對數位障礙者提供「線上共覽」技術，即時解決數位投保操作障礙服務、製作視障者使用商品點字書等，兼顧不同族群的權益，致力提升客戶服務的溫度與速度，積極打造多元共融的友善環境，成為國泰落實公平待客原則的具體實踐，一舉榮獲「消費者金融品牌獎-產險客戶推薦第一名」。

國泰證券致力為投資人打造便捷且具溫度的金融環境，其中在數位金融投資服務方面表現突出，獲得「消費者金融品牌獎-券商客戶推薦第一名」殊榮。國泰證券不僅開創台股定期定額智慧加減碼、股息再投資等投資加值功能，更透過AI智能助理「阿發」提供24小時即時客服、ETF申購等零時差便利服務；更堅守公平待客承諾，積極推動多元友善服務，包含提供外語視訊翻譯、高齡關懷提醒等多項貼心機制，且2024年更於全台11間分公司取得「失智友善天使組織」認證、設置「銀色櫃檯」提供無障礙輔具與適老化設施，為銀髮客戶提供「快速通關」的金融服務體驗。

國泰秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，以客戶為中心做為經營理念，將永續ESG納入公司治理及客戶服務，更於數位金融創新、公平待客、高齡友善等客戶服務滿意實績，備受外界肯定。圖／國泰金控提供
國泰秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，以客戶為中心做為經營理念，將永續ESG納入公司治理及客戶服務，更於數位金融創新、公平待客、高齡友善等客戶服務滿意實績，備受外界肯定。圖／國泰金控提供

國泰世華 國泰金控

延伸閱讀

國泰投信總座張雍川：股六債四 伺機進場

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

最牛一輪／美時利多 國泰55按讚

國泰證 App 新功能聚光

相關新聞

金管會公布ICS過渡措施！4%以上才能提出申請 增額型保單可豁免

金管會今（16）日公布ICS過渡措施，最受業者關注的「淨資產過渡措施」上，原則上4%以上的有效契約才能申請淨資產過渡，唯...

壽險業前九月新契約保費7,393億元、年增近27% 投資型買氣續夯

壽險公會16日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債...

活化資產 宏泰人壽董事會決議公開標售淡海土地

活化資產，宏泰人壽16日公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。

特殊號碼鈔券拍賣熱度高 第27期張數和組數都創新高

不只台股熱、金價創新高；特殊號碼鈔券拍賣的張數和組數也創新高！中央銀行16日宣布委請臺灣銀行於10月30日起，拍賣第27...

Gogolook 拓增企業 AI 防詐場景 凱基證券成國內首間導入券商

根據警政署165打詐儀表板揭露，上（9）月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。為守護投資人資...

新台幣午盤升2.7分 暫收30.629元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.629元，升2.7分，成交金額6.44億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。