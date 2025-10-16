獎勵員工 台壽保董座帶隊獎勵績優保險顧問遊日本

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽重視業務員權益，業務部隊亦創造優異績效，許舒博董事長帶隊獎勵績優保險顧問遊日本。圖／台灣人壽提供
台灣人壽重視業務員權益，業務部隊亦創造優異績效，許舒博董事長帶隊獎勵績優保險顧問遊日本。圖／台灣人壽提供

中信金（2891）旗下台灣人壽鼓勵績優保險顧問卓越貢獻，每年舉辦兩次國外獎勵旅遊，2025年上半年「高峰競賽」逾300位超級業務員成功達標，許舒博董事長10月親自帶隊至日本合掌村同樂，感謝業務團隊挑戰無極限、刷新業績紀錄，展現公司高度重視，更許下人才倍增目標，TEAM TAIWANLIFE邁向「萬人部隊」。

擴大業務員部隊是台灣人壽重要發展策略，中信金控2011年併購大都會人壽跨足保險事業，五年內陸續完成宏利人壽台灣分公司、舊台灣人壽整併，無縫接軌融入We are family大家庭，整併過程中重視業務員權益，目前維持兩個業務部隊並行運作。台灣人壽業務部隊近幾年績效持續正成長，2024年成長39%、2025年前三季已增加15%，顯示雙制度營運穩健順暢，同業亦有雙制度並行多年的成功案例，展現雙軌制具可行性與穩定性。

台灣人壽業務發展主打「多元通路、多元商品」雙多策略，通路涵蓋銀保、業務員及保經代，因應各通路客戶分別推出利變型、分紅型、投資型及A&H等商品，兼具多元與市場競爭力，也為業務拓展注入強大動能。台灣人壽亦掌握社會脈動，跨足財富管理領域、超前部署康養事業，率先同業成立康養事業子公司，開發結合保險與康養服務的創新商品，並建置「健康樂活管家」平台，讓保險商品從理賠支付的角色，轉成健康樂齡的好夥伴，為業務團隊創造更多元服務客戶的機會。

為提升保險顧問產能與收入、廣邀跨產業人才加入，台灣人壽積極優化業務制度，包括擴增業務員行銷獲利、晉升誘因，鼓勵業務主管增員與培育新人，更打造「數位行動Agent」，開發14項數位工具提升業務員的數位賦能，台灣人壽業務部隊更成為年輕族群衝刺職涯的圓夢舞臺，今年上半年新進保險顧問29歲以下的青世代已超過半數。

中信金控2011年併購大都會人壽，壽險總資產自2011年1,000億元，迄今成長至2.3兆元；保險事業版圖擴大亦展現強勁獲利動能，2024年稅後獲利達215億元，ROE 14.1%，名列壽險業第二大。未來台灣人壽將持續發揮成功營運模式，繼續壯大壽險版圖，邁向華人地區保險服務的第一品牌。

