金管會啟動新版公平待客評核 首次導入線上系統、聚焦四大項目

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會優化2025年度公平待客原則評核措施及提升透明度，並公布評核結果。圖／聯合報系資料照
金管會16日說明，為優化評核措施並提升透明度，今年度的「金融服務業公平待客原則評核」委由證券暨期貨市場發展基金會（證基會）辦理，檢視去年度的公平待客原則落實情況，並首次採用線上系統提供業者填答以及評審評分，評核以個原則由相同評委負責評分，各受評業者可以線上查詢自己的總分級距，主要聚焦在落實、金融消費爭議、董事會推動之重視和具體作為及金融檢查與日常監理情形等四大項目。

本次制度調整最大亮點之一，是評核結果透明度的顯著提升。金管會法律事務處處長林志憲指出，受評業者可透過系統查詢自身總分及各分項得分，了解總分級距，除了原本對外公告的前25%（第一級距）與26％～50%（第二級距）業者名單外，也新增了屬於第三、第四級距的公司能線上查詢自己的排名與分數，但不能查其他公司的分數，好處是有利於業者針對弱項進行改善。

林志憲補充，各細項評核指標如落實情形（60分）、金融消費爭議情形（10分）、董事會推動之重視及具體作為等情形（30分）及金融檢查與日常監理情形（30分）等四大項目，可分別提供受評業者查詢是否達同業平均，以利其更細緻瞭解各項目表現，作為未來策進之參考。

林志憲表示，今年度金管會委外辦理評核，涵蓋36家銀行、9家大型綜合證券商、19家其他綜合證券商、21家壽險公司及19家產險公司，全面檢視去年度金融業落實公平待客原則情形，所有評核結果將由證基會邀集相關單位組成工作小組執行，最後由外部專家學者、金管會及評議中心代表組成的委員會審查通過，以確保專業、公正、公平及公開。

林志憲説，針對此次的評核結果，同時維持表揚前25%業者，以及頒發最佳進步獎，最佳進步獎得獎業者為合作金庫商業銀行、亞東證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司及新安東京海上產物保險股份有限公司等4家，以鼓勵前揭業者較上次受評有顯著之進步。

此外，金管會今年度將「業者防制詐騙之措施及成效」及「申訴處理機制之健全性」列為加強評核重點，業者亦有相關精進作為，例如強化臨櫃關懷成功攔阻詐騙案件數及金額、導入客訴品質管理系統專業驗證制度等。

金管會將持續精進公平待客原則評核機制，依政策方向調整評核重點，並與金融業者進行充分溝通，敦促金融服務業誠信經營，形成良好之公司治理文化，以達成公平待客之宗旨。

