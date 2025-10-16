金管會定調最後一波接軌過渡措施 壽險公會：全力配合各項制度調整

保險業明年將接軌TW-ICS與IFRS 17，為持續精進保險業資產負債管理及健全財務業務發展，金管會16日發布我國保險業自有資本與風險資本選擇性過渡措施應注意事項。對此，壽險公會指出，我國於2026年實施保險業新一代清償能力制度，台灣保險業資本的強化即將進入一個新的里程碑，壽險業對主管機關在制度轉型關鍵時刻展現監理智慧與產業關懷，極表支持，並將全力配合各項制度調整。

壽險公會表示，與現行風險資本額制度（RBC）相較，新一代清償能力制度於資產負債評價方式、自有資本及風險資本計提方式等有極大差異，為避免轉換制度對產業產生衝擊，主管機關已陸續公布相關在地化及過渡性措施，諸如：國內上市上櫃股票風險係數與不動產風險係數分別調整為35%與15%...等，以符我國市場實況，另針對長壽、脫退、費用及巨災等新興風險，設計15年線性遞增調整機制，讓業者得以有序轉型，不致面臨劇烈衝擊，近期則是公布「保險業自有資本與風險資本選擇性過渡措施應注意事項」，除整合先前已發布之各項過渡措施內容外，也透過制度的建置，避免監理套利，營造業內良性的競爭與健全的經營。

面對實施新清償能力制度可能帶來之衝擊，壽險業者也展現強化資本的積極作為。以發債或現金增資為例，壽險業者2023年至2025年8月間發債金額已逾3,700億元，現金增資於2022年至2025年8月亦已逾1,000億元，以增加資本結構之強化與資本適足率之提升；商品面部分，透過商品策略之調整，回歸保險保障本質，並積極累積CSM（合約服務邊際），以成為貢獻日後獲利的穩定來源；此外，面對外匯避險成本節節攀升、匯率波動日趨激烈，增加外匯價格變動準備金水位，以吸收因匯率變動而產生的帳面損益波動，有利本業長期穩健經營。

壽險公會提到，隨著市場瞬息萬變，壽險業經營難度更勝以往，而監理制度是要輔導業者依循正確的方向，逐步強化體質，達到永續經營，制度的調整修也正是以「監理有彈性，經營有韌性」來協助業者應對這波動更為劇烈之時代。主管機關在制度轉型關鍵時刻，以宏觀視野、專業判斷與穩健作為，為產業發展注入信心與動能，展現監理智慧與產業關懷，壽險業將全力配合各項制度調整，並持續強化風險管理與厚實資本，攜手邁向更健全、透明與國際化的保險新時代。