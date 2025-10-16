活化資產 宏泰人壽董事會決議公開標售淡海土地

活化資產，宏泰人壽16日公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。

宏泰人壽指出，為了活化資產，擬公開標售該公司新北市淡水區新市段147、148地號不動產。該案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，將為公司獲取最大利益。

宏泰人壽表示，該案處分及公開標售之相關事宜授權董事長辦理。該標案開標後，仍須經公司董事會核議後，再行本案交易程序。