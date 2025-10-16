快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

活化資產 宏泰人壽董事會決議公開標售淡海土地

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽16日公告，董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽16日公告，董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。圖／宏泰人壽提供

活化資產，宏泰人壽16日公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。

宏泰人壽指出，為了活化資產，擬公開標售該公司新北市淡水區新市段147、148地號不動產。該案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，將為公司獲取最大利益。

宏泰人壽表示，該案處分及公開標售之相關事宜授權董事長辦理。該標案開標後，仍須經公司董事會核議後，再行本案交易程序。

宏泰人壽 淡水

延伸閱讀

輝達設海外總部陷僵局 經長龔明鑫曝「還有其他選項」：一定要留在台灣

松柏嶺遊客中心轉型茶文化館 𡷈茶屋啟動旅遊新亮點

疑養線民洩個資2警遭搜索 新北警局長震怒宣示「整頓警紀」

關嘉荣回歸接掌地政局 副縣長李文良勉：帶領團隊開創新局

相關新聞

金管會公布ICS過渡措施！4%以上才能提出申請 增額型保單可豁免

金管會今（16）日公布ICS過渡措施，最受業者關注的「淨資產過渡措施」上，原則上4%以上的有效契約才能申請淨資產過渡，唯...

壽險業前九月新契約保費7,393億元、年增近27% 投資型買氣續夯

壽險公會16日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債...

活化資產 宏泰人壽董事會決議公開標售淡海土地

活化資產，宏泰人壽16日公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。

特殊號碼鈔券拍賣熱度高 第27期張數和組數都創新高

不只台股熱、金價創新高；特殊號碼鈔券拍賣的張數和組數也創新高！中央銀行16日宣布委請臺灣銀行於10月30日起，拍賣第27...

Gogolook 拓增企業 AI 防詐場景 凱基證券成國內首間導入券商

根據警政署165打詐儀表板揭露，上（9）月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。為守護投資人資...

新台幣午盤升2.7分 暫收30.629元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.629元，升2.7分，成交金額6.44億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。