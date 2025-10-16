快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

中信金控供應商大會 今年9家中信金控供應商獲獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）16日舉行「2025中信金控供應商大會」，號召225家供應商承諾持續支持淨零排放與自然保育行動，攜手打造永續供應鏈新典範。中國信託金控長期深耕永續金融，展現永續倡議影響力，亦致力打造綠色供應鏈生態圈，於去年創設「供應商評鑑永續卓越獎」，今年共有9家中信金控之供應商獲獎，也因中信金控鼓勵供應商設定科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT）並導入綠色管理，贏得原碳揭露計畫（CDP）「供應商議合評估」A級最高榮譽，展現中信金控實踐永續挑戰的決心及影響力。

中信金控積極實踐ESG（Environmental, Social, Governance），去年在地供應商採購總金額逾新臺幣135億元，占整體採購比例約達97%，綠色採購金額超過新臺幣10億元，占整體採購比例約達8%。為鼓勵供應商共同邁向2050淨零排放，依據中信金控制定之「供應商管理原則」，以人權保障、環境永續、行為準則及個資隱私保護等作為評估，透過自評問卷、實地訪查，落實永續風險評估管理，遴選名列前茅之供應商，頒發「供應商評鑑永續卓越獎」。

本屆獲獎供應商為中國鋼鐵結構股份有限公司（2013）、正隆股份有限公司（1904）、台灣檢驗科技股份有限公司、全家便利商店股份有限公司（5903）、宏碁雲架構服務股份有限公司、精誠資訊股份有限公司（6214）、遠傳電信股份有限公司（4904）、億光智能科技股份有限公司及邁達特（6112）數位股份有限公司，獲頒100%回收塑膠特製獎座，貫徹循環經濟精神。

中信金控 中國信託

延伸閱讀

中信金控榮獲「2025財訊金融獎」三大獎項

紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

ABA 大會 推進銀行永續成長

智慧經營／中信金總經理高麗雪守護自然資本 永續治理生態共榮

相關新聞

金管會公布ICS過渡措施！4%以上才能提出申請 增額型保單可豁免

金管會今（16）日公布ICS過渡措施，最受業者關注的「淨資產過渡措施」上，原則上4%以上的有效契約才能申請淨資產過渡，唯...

壽險業前九月新契約保費7,393億元、年增近27% 投資型買氣續夯

壽險公會16日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債...

活化資產 宏泰人壽董事會決議公開標售淡海土地

活化資產，宏泰人壽16日公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。

特殊號碼鈔券拍賣熱度高 第27期張數和組數都創新高

不只台股熱、金價創新高；特殊號碼鈔券拍賣的張數和組數也創新高！中央銀行16日宣布委請臺灣銀行於10月30日起，拍賣第27...

Gogolook 拓增企業 AI 防詐場景 凱基證券成國內首間導入券商

根據警政署165打詐儀表板揭露，上（9）月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。為守護投資人資...

新台幣午盤升2.7分 暫收30.629元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.629元，升2.7分，成交金額6.44億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。