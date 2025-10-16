中信金控供應商大會 今年9家中信金控供應商獲獎

中信金（2891）16日舉行「2025中信金控供應商大會」，號召225家供應商承諾持續支持淨零排放與自然保育行動，攜手打造永續供應鏈新典範。中國信託金控長期深耕永續金融，展現永續倡議影響力，亦致力打造綠色供應鏈生態圈，於去年創設「供應商評鑑永續卓越獎」，今年共有9家中信金控之供應商獲獎，也因中信金控鼓勵供應商設定科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT）並導入綠色管理，贏得原碳揭露計畫（CDP）「供應商議合評估」A級最高榮譽，展現中信金控實踐永續挑戰的決心及影響力。

中信金控積極實踐ESG（Environmental, Social, Governance），去年在地供應商採購總金額逾新臺幣135億元，占整體採購比例約達97%，綠色採購金額超過新臺幣10億元，占整體採購比例約達8%。為鼓勵供應商共同邁向2050淨零排放，依據中信金控制定之「供應商管理原則」，以人權保障、環境永續、行為準則及個資隱私保護等作為評估，透過自評問卷、實地訪查，落實永續風險評估管理，遴選名列前茅之供應商，頒發「供應商評鑑永續卓越獎」。

本屆獲獎供應商為中國鋼鐵結構股份有限公司（2013）、正隆股份有限公司（1904）、台灣檢驗科技股份有限公司、全家便利商店股份有限公司（5903）、宏碁雲架構服務股份有限公司、精誠資訊股份有限公司（6214）、遠傳電信股份有限公司（4904）、億光智能科技股份有限公司及邁達特（6112）數位股份有限公司，獲頒100%回收塑膠特製獎座，貫徹循環經濟精神。