中信金控榮獲「2025財訊金融獎」三大獎項

中信金（2891）拿下「2025財訊金融獎」三大獎項，分別為「智能創新應用獎」金質獎及「本國銀行客戶推薦獎」第三名，和「智能創新應用獎」優質獎，展現中國信託金控以守護、友善、永續理念，致力於科技創新與品牌經營的卓越成果。

「2025財訊金融獎」16日假臺北晶華酒店舉行頒獎典禮，金融監督管理委員會主任委員彭金隆等貴賓親臨會場，中國信託銀行個金作業暨資訊處處長蕭重建資深副總經理、台灣人壽營運規劃處處長許家綾副總經理代表領獎。

有鑑於詐騙事件頻傳，中信銀行整合科技創新與制度規範，建置「中信神盾聯防科技平臺」，從事前預防、事中防堵到事後監控，升級防詐機制，具備「能整合、能運算、能推論、能服務、能複用」五大核心能力，有效提升警示偵測準確度，並透過人機協作將預警名單精準度提升8倍，強化決策品質，守護客戶資產安全。故榮獲「智能創新應用獎」金質獎。

此外，中國信託行動銀行APP及網路銀行導入多項防詐功能，包括「自助鎖定帳戶」、「手機翻蓋即登出」與「數位簽章識詐」，降低客戶遭詐風險，亦積極推動防詐教育，透過圖片、影片、文章、參與論壇與講座等形式，提升民眾防詐意識，強化防詐守護網，展現金融業社會責任與影響力。中信銀行所提供創新且多元的金融服務，透過主辦單位的調查，連續五年獲得「本國銀行客戶推薦」殊榮。

另一方面，台灣人壽「數位身分驗證同意行動投保服務」專案榮獲「智能創新應用獎」優質獎，展現數位轉型的深耕成果。該專案導入數位身分驗證創新服務模式，兼具可確認保戶本人投保、合約效力及防堵詐保的優勢，有助於減少事後糾紛，不僅簡化保戶身分驗證流程，提升銷售效率與服務品質，無紙化的投保體驗，更大幅提升客戶滿意度。台灣人壽秉持「以客戶為中心」的理念，持續推動投保旅程數位化、服務智慧化與精準客製化，讓保險服務更貼近客戶需求，同時落實永續理念，透過數位工具減少紙本作業與交通往返，實踐環境友善與營運效率。