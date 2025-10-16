台股再刷新高 新台幣尾盤豬羊變色收30.665元

快訊

中央社／ 台北16日電
台股今天收盤再刷新高紀錄，新台幣匯率盤中一路走升，但在央行調節之下，尾盤豬羊變色，收盤收30.665元，微貶0.9分。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
台股今天收盤再刷新高紀錄，新台幣匯率盤中一路走升，但在央行調節之下，尾盤豬羊變色，收盤收30.665元，微貶0.9分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.965億美元。

投資人對降息題材的期待壓過美中局勢的不確定性，加上市場對台積電展望樂觀，今天台積電領軍攻高，再創新天價，帶動台股盤中達27732.78點，再創歷史新高，終場上漲372.16點，收在27647.87點，同步刷新收盤新高紀錄。

台股締造新猷，新台幣卻未能同步歡慶，儘管今天一早以30.64元開盤後，在美元走疲、台股強漲以及熱錢流入3大因素助攻之下，匯價穩步走揚，再次挺進30.5元價位，最高升抵30.57元，但部分外資反手匯出，且央行尾盤「神龍擺尾」，直接沒收全部升幅，終場以小貶作收。

外匯交易員指出，今天台股再創新高，外資也呈現買超，但於匯市仍是雙向操作，央行則維持一貫基調，希望新台幣不要當升值出頭鳥，便在尾盤沒收升幅，展現態度，使得新台幣逆勢收貶。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.18%，亞幣漲多跌少，日圓升值0.01%，韓元升值0.28%，僅人民幣及新台幣分別小跌0.02%及0.03%。

外匯交易員補充，這波新台幣升值主要受台股上漲所帶動，但台股頻頻創高，後續仍要留心外資獲利了結賣壓，眼前先關注台積電法說會後的外資動向，緊接著就是10月底聯準會及川習會等重大事件，如果市場預期改變，股匯市風向隨時可能轉向，目前還難以斷定明確且一致的方向性。

