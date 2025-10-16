特殊號碼鈔券拍賣熱度高 第27期張數和組數都創新高

不只台股熱、金價創新高；特殊號碼鈔券拍賣的張數和組數也創新高！中央銀行16日宣布委請臺灣銀行於10月30日起，拍賣第27期特殊號碼鈔券，透過台灣銀行網站投標公開拍賣，特殊號碼鈔券包含100元、500元、1,000元券，本期組數增為150組、張數也增至6,160張，組數和張數都是創推出組合套餐以來的新高，反應市場對特殊號碼鈔券的交易熱度。

央行發行局局長鄧延達表示，特殊號碼鈔券拍賣，所有收入扣除成本以及面額後，將全數繳庫，累計前26期拍賣總收入已達1億2,290萬元，已挹注國庫收入8,401萬元。

此次拍賣單組最多張數仍為56張，單組底價最高8.4萬元，採整組方式（500元、1,000元券）組合作拍賣，方便民眾一次完整收集。

央行自2012年10月第1期以來拍賣特殊號碼流通鈔券，每年原則分上、下半年各一期，時間點為5、10月。

鄧延達說明，近期特殊號碼鈔券買氣熱度夯，以上期第26期為例，拍賣相當活絡一張不剩，再次完售。總收入達699.7萬元，淨收入366.8萬元。第26期特殊號碼鈔券單組最高得標金額為9萬9,508元。第24、26拍賣成績亮眼，都是全部拍出，得標比率百分百。

過去26期特殊號碼鈔券中，單張最高標出價格為第二期的6個8的100元券，以15,360元標出，得標價是面額的153.6倍；而組合型最高標出價格為第三期的9張6個相同數字的100元券，以5萬9,990元賣出，得標價是面額的66.66倍。