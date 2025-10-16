壽險業前九月新契約保費7,393億元、年增近27% 投資型買氣續夯

壽險公會16日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為7,393.6億元，年增26.8%；續年度保費1兆1,850.8億元，年增2.5%；總保費收入1兆9,244.4億元，年增10.7%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險5,087.3億元占新契約保費的68.8%，年增30%；傷害險120.9億元，占1.6%；健康險329.9億元占4.5%，年減6.3%；年金險1,855.3億元占25.1%，年增27.5%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入3,940億元，較去年同期3,067.1億元增加28.5%；傳統型年金險新契約保費收入44.6億元，較去年同期35.1億元增加27.3%。而美國聯準會（Fed）9月宣布降息1碼至 4.25%，基準利率仍維持相對高檔，市場預期年內仍有降息空間。整體而言，成長動能主要來自四大因素，第一，受惠於新台幣升值，帶動美元利率變動型壽險新契約保費收入成長；第二，壽險公司推出美元固定利率養老保險新商品，鎖定固定利率給付特性，以因應利率波動環境；第三，因應逐步接軌新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的分紅保險商品；第四，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，進一步提升相關商品銷售。因此2025年前九月整體傳統型保險商品新契約保費收入4,435.6億元，較去年同期3,566.3億元，年增24.4%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1,147.3億元，較去年同期846.3億元增加35.6%；投資型年金險新契約保費收入（含負債）1,810.6億元，較去年同期1,420.2億元增加27.5%。整體而言，成長動能主要來自於壽險公司持續與銀行及投信通路合作，透過壽險的保險保障結合銀行的理財服務及投信的投資專業，滿足民眾多元化的投保需求，並推出投資型保險新商品，帶動整體銷售表現。因此，2025年前九月整體投資型保險商品新契約保費收入（含負債）2,958億元，較去年同期2,266.5億元，年增30.5%。

以三大通路來看，在新契約保費7,393.6億元中，壽險公司本身行銷體系3,067.2億元佔41.49%；銀行通路3,019.3億元佔40.84%；傳統保經代通路1,306.9億元佔 17.68%。若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.53：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。