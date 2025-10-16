快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

券商首家！凱基證券推出詐騙情資查詢 合作Gogolook造安全投資環境

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券致力打造安全投資環境，成為首家推出「詐騙情資查詢服務」的券商。圖／凱基證券提供
凱基證券致力打造安全投資環境，成為首家推出「詐騙情資查詢服務」的券商。圖／凱基證券提供

為守護投資人資產安全，展現防堵詐騙的決心，凱基證券與推出數位防詐APP「Whoscall」的全球知名信任科技服務公司Gogolook（6902）（走著瞧股份有限公司）攜手合作，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商，引進由Gogolook所提供的即時詐騙情資，讓投資人可透過凱基證券官網「反詐騙專區」快速查詢可疑電話、簡訊或網址連結來源，進一步辨識詐騙風險。

凱基證券表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，即可一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。

Gogolook具備全球領先的電話號碼資料庫，在網域防詐上，也結合全球防詐聯盟 GASA 以及 ScamAdviser 等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫，作為 AI 模型訓練與防詐研發的重要基礎，藉此模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。Gogolook 在防詐領域中上享譽國際，受到台灣內政部警政署165反詐騙諮詢專線及各國警政單位指名合作。此次與凱基證券的合作，不僅是金融科技跨界結合的創新案例，也象徵資安科技與證券服務攜手合作，為投資市場建立更完善的防護網。

此外，凱基證券落實公平待客，不僅推動防詐領先同業，並積極打造溫暖友善金融環境，為實際了解多元障別的情境，近日由凱基證券獨立董事賈凱傑親身體驗多元障別的真實感受，了解弱勢族群在金融服務中面臨的實際需求，持續提升金融友善及服務環境；同時致力推動普惠金融，為讓更多民眾參與存股，推出「黑皮巴拉幫你加持財庫」活動，即日起到11月30日新開立證券帳戶，即可獲得超人氣療癒角色「黑皮巴拉」限量公仔，再享4,800元手續費抵用金，輕鬆展開存股人生。

凱基證券強調，保障投資人權益是公司的核心使命之一，未來將持續擴大資訊安全防護，透過教育宣導、平台防護與跨業合作，打造「零詐騙投資環境」的願景。更多「投資人詐騙情資查詢服務」功能詳情，可至凱基證券官網「反詐騙專區」查詢：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/anti-fraud

凱基證 詐騙集團

延伸閱讀

凱基證券開戶活動好評延長 超商領取人氣公仔加碼送咖啡

期貨商反詐 模範生出列

期貨商反詐治理評鑑活動 總計蒐報期貨詐騙案件321件

打詐、識詐不能停 新北瑞芳警深入工業區宣導防詐

相關新聞

特殊號碼鈔券拍賣熱度高 第27期張數和組數都創新高

不只台股熱、金價創新高；特殊號碼鈔券拍賣的張數和組數也創新高！中央銀行16日宣布委請臺灣銀行於10月30日起，拍賣第27...

壽險業前九月新契約保費7,393億元、年增近27% 投資型買氣續夯

壽險公會16日公布壽險業2025年前九月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債...

Gogolook 拓增企業 AI 防詐場景 凱基證券成國內首間導入券商

根據警政署165打詐儀表板揭露，上（9）月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。為守護投資人資...

新台幣午盤升2.7分 暫收30.629元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.629元，升2.7分，成交金額6.44億美元

億級富豪的「另類投資」崛起 股債64比的理財配比受挑戰

股債近日同向走勢使得傳統股債6：4的配比受挑戰，並使億級富豪的「另類投資」崛起。星展集團執行委員兼消費金融業務暨財富管理...

國安基金委員多贊同提高規模 財長：持正面態度

國安基金進場六個月，立委郭國文16日於財委會詢及現在台股市值達90兆，基金規模5千億佔比已降至0.5%，他已提出修法擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。