券商首家！凱基證券推出詐騙情資查詢 合作Gogolook造安全投資環境

為守護投資人資產安全，展現防堵詐騙的決心，凱基證券與推出數位防詐APP「Whoscall」的全球知名信任科技服務公司Gogolook（6902）（走著瞧股份有限公司）攜手合作，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商，引進由Gogolook所提供的即時詐騙情資，讓投資人可透過凱基證券官網「反詐騙專區」快速查詢可疑電話、簡訊或網址連結來源，進一步辨識詐騙風險。

凱基證券表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，即可一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。

Gogolook具備全球領先的電話號碼資料庫，在網域防詐上，也結合全球防詐聯盟 GASA 以及 ScamAdviser 等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫，作為 AI 模型訓練與防詐研發的重要基礎，藉此模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。Gogolook 在防詐領域中上享譽國際，受到台灣內政部警政署165反詐騙諮詢專線及各國警政單位指名合作。此次與凱基證券的合作，不僅是金融科技跨界結合的創新案例，也象徵資安科技與證券服務攜手合作，為投資市場建立更完善的防護網。

此外，凱基證券落實公平待客，不僅推動防詐領先同業，並積極打造溫暖友善金融環境，為實際了解多元障別的情境，近日由凱基證券獨立董事賈凱傑親身體驗多元障別的真實感受，了解弱勢族群在金融服務中面臨的實際需求，持續提升金融友善及服務環境；同時致力推動普惠金融，為讓更多民眾參與存股，推出「黑皮巴拉幫你加持財庫」活動，即日起到11月30日新開立證券帳戶，即可獲得超人氣療癒角色「黑皮巴拉」限量公仔，再享4,800元手續費抵用金，輕鬆展開存股人生。

凱基證券強調，保障投資人權益是公司的核心使命之一，未來將持續擴大資訊安全防護，透過教育宣導、平台防護與跨業合作，打造「零詐騙投資環境」的願景。更多「投資人詐騙情資查詢服務」功能詳情，可至凱基證券官網「反詐騙專區」查詢：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/anti-fraud。