凱基人壽獲財訊永續金融獎 首家承諾2045年全資產組合淨零保險業者

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

全球加速推動低碳轉型，凱基人壽掌握國際趨勢，持續發揮價值鏈影響力，以責任投資引領低碳轉型，是國內首家承諾2045年全資產組合淨零的保險業者；憑藉卓越永續金融表現，凱基人壽榮獲2025年「財訊金融獎」永續金融優質獎，展現以金融力量推動低碳與永續發展的行動力，實踐社會與環境回饋。

秉持聯合國責任投資原則（PRI），凱基人壽訂定嚴謹的投資評估與檢核流程，明確排除涉及環境污染、社會爭議或公司治理不良的投資標的。凱基人壽總經理郭瑜玲將「提升綠色與永續投資規模」納入2025年個人關鍵績效指標，展現以身作則推動責任投資及低碳轉型的堅定決心，讓永續金融從承諾落實為行動。

凱基人壽建立清晰明確的去碳化管理架構，自2025年起全面停止新增對燃料煤及非常規原油、天然氣相關專案投資；同時，也訂定高碳產業投資比例的管控門檻，以確保投資組合逐步邁向去碳化，截至去年底，高碳產業投資佔比已降至兩成以下，展現凱基人壽在落實減碳承諾上的積極行動。

除了持續降低高碳排產業投資曝險外，凱基人壽也積極引導資金流向具環境效益之產業，例如綠色債券、可持續發展債券、再生能源電廠、永續主題基金及綠色科技等。近年投資規模穩健成長，截至2024年底，綠色暨永續投資總額已突破新台幣400億元，展現金融保險業在推動低碳轉型的影響力。

凱基人壽檢視所投資之上市股權、公司債、金融債的永續評級表現，依據國際機構MSCI資料庫盤查結果顯示，已有近六成投資標的之永續表現評為「領先」，相比前一年度提升17%。凱基人壽表示，將更積極透過股東投票與議合行動，協助永續表現仍屬一般或落後的企業提升評級，體現機構投資人推動價值鏈減碳的正面力量，穩步朝向2045年全資產組合淨零目標邁進。

凱基人壽

