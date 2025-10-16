亞洲財管超英趕美 星展推門檻1億元頂級私人客戶服務

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基、星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤與星展銀行（台灣）總經理黃思翰齊（由左至右）聚宣布推出「星展頂級私人客戶」。記者仝澤蓉／攝影
星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基、星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤與星展銀行（台灣）總經理黃思翰齊（由左至右）聚宣布推出「星展頂級私人客戶」。記者仝澤蓉／攝影

亞洲財富崛起，看好台灣頂級財富管理市場，星展銀行（台灣）宣布推出門檻新台幣1億元的「星展頂級私人客戶」，服務金字塔頂端貴客。

根據BCG Global Wealth Report 《全球財富報告》指出，到2029年，以資產管理規模來看，香港（3.6兆美元）和新加坡（2.8兆美元）將躍升全球前三大財富管理中心之列，大幅超越英美，國（1.8兆美元）和英國（1.1兆美元），突顯亞洲財富中心正加速崛起，成為全球高資產客戶資產配置的核心舞台。

星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤表示，星展自2015年起透過積極推動併購和整合，並持續強化財富管理產品線和服務版圖，使得集團的資產管理規模從1,420億新幣（約新台幣3.38兆元）快速成長三倍至4,240億新幣（約新台幣10.10兆元），已成功讓星展私人銀行的業務排名躍升為亞洲（除中國之外）第三大。

即便面對全球高度不確定性與市場波動，星展集團對財富管理業務的前景依然充滿信心，並預計其資產管理規模將於2026年突破5,000億新幣（約新台幣11.91兆元）的目標。

為提供「星展頂級私人客戶」專屬服務，星展預計在台灣北、中、南主要都會區設立頂級私人財富管理中心，打造兼具隱私與尊榮的服務環境。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，星展在台灣經歷多次整併，客戶在質和量方面皆不斷壯大，目前資產1億元以上的頂級私人客戶目標客群已達千人，星展將由專業團隊為「星展頂級私人客戶」量身訂製財富管理規劃，深入了解客戶的資產規模、風險偏好及家族需求，專注於協助客戶達成長期的資產增值與傳承目標。

財富管理 星展銀行

