富邦悍勇卡首年目標30萬張 郭倍廷：明後年規劃發行「富邦集團卡」

近年來台灣體育蓬勃發展，國際賽事屢創佳績，看好運動市場的強大潛能，台北富邦銀行攜手富邦悍將棒球隊與臺北富邦勇士籃球隊，16日推出全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡「富邦悍將勇士聯名卡」，主打「觀賽購票、周邊商品、運動生活」三大權益。北富銀總經理郭倍廷信心十足地表示，首年發卡目標為30萬張，五年內目標突破100萬張，成為台灣最大運動聯名卡。他也透露，正在規劃「富邦集團卡」，將透過點數方式連結整個富邦生活金融生態圈，最快明年第4季或後年初問市。

富邦悍勇卡正式上市，郭倍廷表示，「我們希望這張卡能成為球迷的生活夥伴，不只在球場，也在日常消費中陪伴大家勇敢前行。」北富銀以提升消費者體驗為核心，持續拓展信用卡使用場景，現階段北富銀有效卡占比近八成，市場表現領先，反映出卡友對富邦信用卡在日常使用的高認同度。

目前北富銀已擁有三張百萬神卡，在多個領域締造亮眼成績。富邦Costco聯名卡發卡量突破260萬張，居量販通路聯名卡之冠；富邦J卡以200萬張的發卡量，成為日韓泰旅遊首選神卡；富邦momo聯名卡發卡量突破110萬張，榮登電商聯名信用卡榜首，深受消費者青睞。此外，台灣大哥大聯名卡發卡量突破40萬張，穩居電信聯名信用卡第一名，展現北富銀對大眾需求的細緻洞察與用心經營。郭倍廷也有信心地說，富邦悍勇卡首年發卡目標為30萬張，五年內目標突破100萬張，成為富邦第四張百萬神卡。

富邦育樂總經理陳昭如表示，悍勇卡不只是金融商品，更是球迷生活的一部分。悍勇卡的誕生，象徵富邦集團長期投入台灣運動產業的用心，從職棒、職籃、青少年培育到公益賽事，富邦始終相信運動能凝聚社會正能量，也希望透過這張卡，讓球迷在購票、周邊、運動場館、餐廳等場景，都能時刻感受來自球隊的感謝。

展望明年信用卡市場，郭倍廷指出，大家競爭火熱，要發一張全新的卡不太可能，因為大多數民眾都有兩三張的信用卡了，明年的發展重點是成為民眾想要拿出來使用的第一張卡，而非一味追求發卡量，因為每發一張卡邊際效應低、成本高，因此未來二、三年要追求有意義的消費，對銀行來說，之後也可轉為財管或是貸款、房貸信貸的客人。

日前統一集團集中資源，陸續終止與各家銀行發行的聯名卡，並由中國信託獨家發行一張全新的集團聯名卡，而國泰世華銀行、台新銀行也陸續進行信用卡整合，談及北富銀信用卡未來發展方向，郭倍廷指出，北富銀是屬於「銀行卡跟聯名卡並重」為主軸發展，同時，全台灣至少有1200萬至1300萬的台灣民眾是富邦集團客戶，未來希望推出集合所有集團生態圈的一張「富邦集團信用卡」，以點數「富邦點（暫訂）」來連結整體生活金融，目前正在規劃中，預計最快明年底、後年初有機會問世。