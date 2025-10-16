康和證券連續18年辦捐血活動 倡議捐血永續

康和證券（6016）與台北市中興扶輪社聯合國際扶輪3481地區第三分區、台北捐血中心、東方超捷集團、海納森建設、Toyota蘭揚汽車、國立台北教育大學國北小泰陽志工隊等，齊聚於康和證券集團總公司，共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動。

康和證券連續第18年參與協辦愛心捐血活動，倡議捐血永續，這次共111人捐血，總計募得151袋、37,750 CC熱血，18年來累計已募集超過4,210袋、1,052,500 CC熱血。同時因應台灣已邁入老年化社會，盼能擴大血液來源、穩定醫療用血需求。

衛福部食藥署於今年7月公布修正捐血者健康標準，捐血年齡由17歲放寬至16歲，且逾65歲者可持續捐血，但必須有二年內捐血紀錄，逾70歲應取得醫師同意方可捐血，鼓勵更多民眾能踴躍挽袖捐血，環境需要永續，捐血也需要永續。

根據統計，全台醫療體系每年需逾200萬袋，近十年來20歲以下首次捐血比例已下滑至10%以下，青年首捐意願明顯降低，放寬捐血年齡至16歲，也是鼓勵年輕世代捐熱血，讓年輕新血液熱血循環救助新生命，並使捐血成為日常公益行動之一。

主辦單位台北中興扶輪社也力挺捐血活動，特別向專為自閉症者設立的愛肯樂活庇護工場購買165袋手工小饅頭，只要捐血就送小饅頭。愛肯樂活工場於2010年成立，為少有專為自閉症者設立的庇護工場，教導製作「手工饅頭」、「食品包裝」、「食品與用品代工包裝」等工作技能。

當天康和證券、康和期貨、東方超捷集團與該棟大樓其它公司等員工紛紛踴躍挽起袖子捐熱血，以實際行動提升血液庫存量，為了感謝愛心捐血人，主辦單位台北中興扶輪社除了手工小饅頭外，另準備電影套票、超商禮券等抽獎贈品。康和證券也特別準備捐1袋血250CC就送超商100元禮券，捐2袋血500CC送200元超商禮券，另有集團同仁之團體組與個人組加碼獎勵捐血方案，鼓勵大家踴躍捐出熱血，讓健康熱血袋袋相傳。