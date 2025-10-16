台中銀行發行第2期無到期日次順位金融債券 強化資本結構

台中銀行（2812）16日公告將於10月29日發行114年度第2期無到期日非累積次順位金融債券，發行總額新台幣25億元，每張面額新台幣1,000萬元，發行價格依債券面額十足發行。

台中銀公司債票面利率為指標利率加2.815％，其中指標利率採用中華郵政股份有限公司一年期定期儲金機動牌告利率，首次利率定價日為發行日前兩個營業日，之後各期票面利率重設基準日為每年7月1日及12月16日之前兩個營業日。

台中銀表示，募集資金將用於強化銀行資本結構，提高資本適足率。債券持有人於發行屆滿5年後，如銀行資本適足比率符合主管機關規定，可經核准提前贖回，贖回方式按面額加計應付利息全數贖回。