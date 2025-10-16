Gogolook 拓增企業 AI 防詐場景 凱基證券成國內首間導入券商

根據警政署165打詐儀表板揭露，上（9）月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。為守護投資人資產安全，展現防堵詐騙的決心，凱基證券採用信任科技服務商Gogolook（6902）AI 防詐解決方案，在官方網站的反詐騙專區內導入 Gogolook AI 防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence），提供凱基證券的投資人免費查詢陌生電話與網站的風險與安全性，強化金融業防詐綜效與公平待客效益，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

Gogolook 本身即具備東南亞與東亞最大的電話號碼資料庫，在網域防詐上，也結合全球防詐聯盟 GASA 以及 ScamAdviser 等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫，作為 AI 模型訓練與防詐研發的重要基礎，藉此模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。超前的 AI 防詐技術結合數據資料庫優勢使 Gogolook 在防詐領域中上享譽國際，受到台灣內政部警政署、泰國皇家警察與國家網路安全局、菲律賓網路犯罪調查中心、馬來西亞皇家警察、日本東京都警察廳等單位指名合作。

凱基證券表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，即可一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。凱基證券強調，保障投資人權益是公司的核心使命之一，未來將持續擴大資訊安全防護，透過教育宣導、平台防護與跨業合作，打造「零詐騙投資環境」的願景。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示：「Gogolook 的防詐業務具備多元的商業模式，不僅僅打造自有產品直接服務用戶，也同時在許多海外市場直接提供 AI 防詐解決方案予企業或政府機構進行應用，扮演企業與政府的防詐加速器。當台灣金融機構開更積極投資防詐創新，Gogolook 很榮幸能夠與受到凱基證券欽點，將海外實作經驗豐富的 AI 防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence）首次部署於台灣企業既有服務中，與客戶共同創造更值得信任的金融與投資體驗。」

立即前往凱基證券官網「反詐騙專區」：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/anti-fraud