凱基證券攜手 Gogolook 成台灣首間導入 AI 防詐解決方案券商

警政署165打詐儀表板揭露，9月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。凱基證券宣布採用信任科技服務商Gogolook（6902）AI防詐解決方案，在官方網站的反詐騙專區內導入Gogolook AI防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence），提供凱基證券的投資人免費查詢陌生電話與網站的風險與安全性，強化金融業防詐綜效與公平待客效益，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

Gogolook目前擁有東南亞與東亞最大電話號碼資料庫，結合全球防詐聯盟GASA以及ScamAdviser等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫提供網域資料，作為AI模型訓練與防詐研發的重要基礎，模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。AI防詐技術結合數據資料庫優勢使Gogolook在防詐領域具有國際地位，包括台灣內政部警政署、泰國皇家警察與國家網路安全局、菲律賓網路犯罪調查中心、馬來西亞皇家警察、日本東京都警察廳等單位指名合作。

凱基證券表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，可一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。凱基證券強調，保障投資人權益是公司的核心使命之一，未來將持續擴大資訊安全防護，透過教育宣導、平台防護與跨業合作，打造「零詐騙投資環境」的願景。