快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

凱基證券攜手 Gogolook 成台灣首間導入 AI 防詐解決方案券商

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

警政署165打詐儀表板揭露，9月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。凱基證券宣布採用信任科技服務商Gogolook（6902）AI防詐解決方案，在官方網站的反詐騙專區內導入Gogolook AI防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence），提供凱基證券的投資人免費查詢陌生電話與網站的風險與安全性，強化金融業防詐綜效與公平待客效益，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

Gogolook目前擁有東南亞與東亞最大電話號碼資料庫，結合全球防詐聯盟GASA以及ScamAdviser等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫提供網域資料，作為AI模型訓練與防詐研發的重要基礎，模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。AI防詐技術結合數據資料庫優勢使Gogolook在防詐領域具有國際地位，包括台灣內政部警政署、泰國皇家警察與國家網路安全局、菲律賓網路犯罪調查中心、馬來西亞皇家警察、日本東京都警察廳等單位指名合作。

凱基證券表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，可一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。凱基證券強調，保障投資人權益是公司的核心使命之一，未來將持續擴大資訊安全防護，透過教育宣導、平台防護與跨業合作，打造「零詐騙投資環境」的願景。

詐騙集團 凱基證 Gogolook

延伸閱讀

法國巴黎人壽防詐行動不間斷 高階主管打手語宣導防詐

凱基證券開戶活動好評延長 超商領取人氣公仔加碼送咖啡

期貨商反詐 模範生出列

期貨商反詐治理評鑑活動 總計蒐報期貨詐騙案件321件

相關新聞

Gogolook 拓增企業 AI 防詐場景 凱基證券成國內首間導入券商

根據警政署165打詐儀表板揭露，上（9）月「投資詐騙」的報案受理案數近1,800件，財損金額超過26億元。為守護投資人資...

新台幣午盤升2.7分 暫收30.629元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.629元，升2.7分，成交金額6.44億美元

億級富豪的「另類投資」崛起 股債64比的理財配比受挑戰

股債近日同向走勢使得傳統股債6：4的配比受挑戰，並使億級富豪的「另類投資」崛起。星展集團執行委員兼消費金融業務暨財富管理...

國安基金委員多贊同提高規模 財長：持正面態度

國安基金進場六個月，立委郭國文16日於財委會詢及現在台股市值達90兆，基金規模5千億佔比已降至0.5%，他已提出修法擴大...

避險情緒降溫美元轉弱 新台幣15分鐘內升破30.6元

美財長Bessent陸續釋出美中關係和緩訊息，避險情緒降溫，使美元指數短線的「興奮劑」效果下滑。新台幣匯價16日以30....

與30年前大不同 銀行局長童政彰：台灣發展亞資中心現有三大優勢

金管會本周舉行的台灣周，今日以家族傳承到全球布局投資策略為題的「資產管理國際化論壇」，由銀行局長童政彰開場致詞。童政彰強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。