法國巴黎人壽防詐行動不間斷 高階主管打手語宣導防詐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
法巴人壽高階主管打手語「大家一起來防詐」。法巴人壽／提供
法國巴黎人壽秉持「公平待客原則」，積極為客戶打造友善且安全的金融服務環境，日前高階主管特別聚在一起學習並用手語錄製「大家一起來防詐」影片，此影片將融入法巴人壽防詐騙宣導影片中，履行公司對包容多元及金融平權的承諾。

現今資訊取得管道眾多，正面看待多元化的同時，金融機構也應注意不同溝通管道所造成的資訊落差，以避免不法人士藉此詐騙資訊獲取客戶個資。為此，法巴人壽今年特別將「手語防詐片段」融入客戶會接觸到的防詐騙宣導影片中，讓聽障朋友能透過手語獲得正確的防詐資訊。

法巴人壽在今年的家庭日活動中，特別設置了防詐攤位闖關遊戲，讓員工與家屬在輕鬆愉快的氛圍中，邊玩邊學習如何防範詐騙。透過這些互動遊戲，大朋友跟小朋友都能夠更熟悉各種詐騙手法，並學會如何保護自己和家人。

法巴人壽總經理黃宥甄也親自參與這次的家庭日活動，並在防詐攤位上與員工及家屬進行互動。因為防詐教育不僅是公司的責任，更是影響每個家庭的重要課題。透過家庭日的防詐遊戲，讓每一位參與員工及家屬都能夠更熟悉防詐知識，將防詐意識帶入工作與日常生活。

法國巴黎人壽矢志成為「未來保險領航者」，除了長期依循法國巴黎保險保護客戶利益政策，更落實本國公平待客原則，建立「待客如親、多元共融」的企業文化。未來，法巴人壽將持續推動資訊無障礙與防詐教育，守護每一位客戶的金融安全。

詐騙 巴黎 法國

