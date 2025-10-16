星展推出「星展頂級私人客戶」 入門票1億元新台幣

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

看好台灣級財富管理市場的巨大潛力，星展銀行（台灣）宣布推出「星展頂級私人客戶」，舉標誌著星展在台灣正式完成財富管理版圖的最高端布局，鎖定資產總額達新台幣1億元以上的高資產客戶，提供從資產配置、財富傳承以及尊榮禮遇的全方位服務，協助客戶盡享尊榮，穩健拓展全球財富版圖。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣的財管市場正迎來關鍵發展階段，在亞洲資產管理中心與財管2.0的政策助力下，根據金管會預估，台灣的資產管理規模至2030年將力拚翻倍至新臺幣60兆元（約1.96兆美元）。財富管理一直是星展台灣營運策略的重點主軸之一，此次瞄準億元資產客戶推出「星展頂級私人客戶」，正是星展在台灣財富管理版圖中的最高端布局。

星展銀行（台灣）消費金融處負負責人孫可基補充，「星展頂級私人客戶」服務將由專業團隊為客戶量身訂製財富管理規劃，深入了解客戶的資產規模、風險偏好及家族需求，專注於協助客戶達成長期的資產增值與傳承目標。

