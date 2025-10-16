奧丁丁母公司OBOOK Holdings掛牌美國那斯達克 以穩定幣支付邁向全球

總部設於台北的奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.（Nasdaq: OWLS）宣布，已正式獲准於美國那斯達克全球市場（Nasdaq Global Market） 以「直接掛牌（Direct Listing）」方式上市，A類普通股將於美東時間10月16日正式開始交易，當日盤前公司也將舉行敲鐘儀式，見證這項重要里程碑。

奧丁丁集團成立於2010年，業務橫跨支付、旅宿與電商三大領域，目前擁有超過200名員工，據點遍及美國、日本、歐盟、台灣、新加坡、香港、馬來西亞與泰國等地。近年集團核心聚焦於支付事業OwlPay，以穩定幣與法幣並行的支付架構為主軸，協助企業無縫連接傳統金融與區塊鏈世界。

OwlPay提供涵蓋入出金（on/off ramp）、收單服務（checkout）、數位資產管理、API整合與跨境結算的全方位功能，旗下包括「OwlPay Harbor」、「Stablecoin Checkout」、「Wallet Pro」與法幣支付服務，並內建自動化 KYC、AML 與交易監控系統，確保全程合規安全。OwlPay 也與 Visa、Circle、Coinbase、MoneyGram、NIUM等國際機構策略合作，強化跨鏈、跨境的整合能力。

奧丁丁集團同時在旅宿領域經營多項品牌，包括「OwlNest 旅宿管理系統」、「奧丁丁揪你訂房」、「奧丁丁體驗」及「OwlStay故事所」，服務超過 2,500 家業者；在電商領域則以「奧丁丁市集」推動供應鏈透明與永續農業。

2024年，奧丁丁集團營收達760萬美元、年增18%，主要由支付業務成長帶動，交易金額（GPV）躍升至2.18億美元，旅宿平台淨收入留存率達108%。若扣除IPO一次性費用，營運虧損已明顯收斂。

奧丁丁選擇以直接上市（Direct Listing） 而非IPO或SPAC方式掛牌，展現公司穩健經營與高度透明的治理理念。奧丁丁指出，那斯達克全球市場擁有更高的財務與市值標準，將有助於提升國際能見度與資本流動性。登錄那斯達克不僅是企業發展的重要里程碑，更象徵奧丁丁以合規可信的國際企業身分，推動穩定幣支付的全球化應用，致力打造「像信用卡網絡般普及的穩定幣支付基礎建設」，重塑未來的金流產業格局。