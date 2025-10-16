「臺灣週」雙論壇圓滿落幕 共推台灣資本市場新時代

臺灣週活動首日舉行的2場重要論壇—「亞洲資產管理中心論壇」與「IR & Engagement新趨勢」論壇，於15日下午於南港漢來大飯店圓滿落幕。兩場論壇分別聚焦於資產管理發展戰略與永續投資溝通趨勢，吸引來自金融產業、學界、企業界及媒體合計超過500位與會者共襄盛舉，參與非常熱烈，充分展現市場對資本市場未來發展與永續轉型的高度關注與期待。

「亞洲資產管理中心論壇」為臺灣週的重要活動之一，金管會主委彭金隆親自出席並開幕致詞，指出台灣擁有資金充沛、產業動能強勁及資本市場活絡等優勢，已積極推動「亞洲資產管理中心計畫」，從壯大資產管理規模、發展普惠金融、促進財富管理、引導資金投入公共建設到深化新創投資等多元政策，致力打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，突破有形地理腹地概念，運用無形的台商產業影響力，發揮優勢走出台灣特色的競爭利基。

論壇中，金管會陳彥良副主委及賦稅署宋秀玲署長分別就亞洲資產管理中心政策進展與稅制優化進行專題演講。陳副主委分享包括開放高雄金融專區業務、高資產業務、主動式ETF、推動台版TISA、引進家族辦公室、台日跨境ETF雙掛牌及外資加大投資台灣與培訓資產管理人才等重點策略。未來在擴大跨境金融服務建構OAMU及亞洲創新籌資平台等精進措施，期打造具國際競爭力的資產管理環境。宋署長則說明目前我國針對外資投資所提供的稅賦優惠與制度彈性，強調財政部將持續滾動式檢視並精進稅制，以吸引更多外資進入資產管理領域。

隨後的專題座談以「台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」為題，由證交所李愛玲總經理主持，邀請國泰金控李長庚總經理、摩根投信唐德瑜董事長與台灣金融研訓院高一誠院長等產學研代表針對「台灣現況與國際定位」及「機會與挑戰」進行深度交流，認為台灣雖具地理與產業優勢，仍需豐富化金融商品的發展廣度、加速與國際接軌、鬆綁法規限制、推動金融科技應用並強化人才培育及國際化，提升整體競爭力與能見度。

同日登場的「IR & Engagement新趨勢」論壇則聚焦於永續投資與企業投資人關係（IR）新發展。金管會證券期貨局張振山局長、證交所林修銘董事長及櫃買中心簡立忠董事長親臨致詞，強調在全球資本市場日益重視ESG的趨勢下，企業需透過有效的雙向對話，不僅揭露財務資訊，更要積極回應投資人關注，強化市場信心，提升企業長期價值。

論壇首先由S&P Global永續發展解決方案鍾柏永總監及元大投信劉宗聖董事長分別就國際ESG評鑑與ESG議合實務進行分享，強調企業應掌握評鑑趨勢與國際接軌方向，並透過實質議合與資訊應用，回應投資人期待及強化治理品質。

兩場專題對談各具亮點。第一場以「IR不再只是揭露，如何用對話打動投資人」為題，由新加坡交易所大中華區負責人謝采含、矽創電子發言人黃英記與萬潤科技發言人盧慧萱，探討跨境溝通、數位工具與中小企業策略，協助企業建立可信賴的投資溝通模式；第二場則以「讓價值被理解，長線資本如何解讀永續故事」為題，邀請臺灣指數公司總經理陳文練、富邦投信董事長黃昭棠與中華郵政永續長王婉如，從永續指數、非財務績效衡量與責任投資角度，剖析如何更精準掌握企業長期韌性與社會價值。

本次透過雙論壇的舉辦，充分展現主管機關、金融業者、企業界與專業機構對於資產管理發展與永續投資議題的重視與共識。金管會表示，將持續本著開放、務實、前瞻的態度，滾動式推進相關政策與制度改革，強化資產管理產業發展，完善永續投資環境，協助臺灣資本市場在國際間建立獨特且具競爭力的定位，推動我國成為亞洲資產管理中心與永續金融市場的重要樞紐。