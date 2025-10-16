富豪戶不買股債改投「另類資產」 星展：2032年前將湧數兆美元

另類資產不再是機構投資人的專屬領域！星展集團執行委員 Shee Tse Koon 表示，高淨值客戶正積極布局另類投資，預估至2032年，個人投資人將投入數兆美元資金。他指出，金融機構須突破「取得管道、資訊透明度與教育」三大挑戰，迎向另類資產的可近性時代。

星展集團執行委員兼消費金融業務暨財富管理主管 Shee Tse Koon 16日於國際資產管理論壇指出，另類資產（Alternative Investments）正迎來結構性轉折，從過去機構投資人主導，轉向高淨值個人積極參與的新時代。

根據預測，全球另類資產管理規模（AUM）中，個人投資者占比將自2022年的16%提升至2032年的22%，意味數兆美元資金將湧入此市場。

Shee 指出，推升另類投資熱潮的三大核心動能包括：一是高淨值族群現金超配（over-allocated in cash），手握龐大「乾火藥」（dry powder）等待部署。

二是世代財富轉移，預計十年內將有85.3兆美元資金從嬰兒潮世代轉移至X、Y、Z世代，且新一代對另類資產偏好顯著。調查顯示，若理財顧問無法提供另類投資管道，這些新一代高淨值投資人甚至願意更換理財經理人。

三是另類投資兼具報酬與文化資本，例如體育產業與收藏型資產的興起，讓投資者同時追求影響力與收益。

另類資產包含廣泛的類別，主要有私募股權（Private Equity, PE）、私募債權（Private Debt）、避險基金（Hedge Funds）、實質資產（Real Assets，如基礎設施和房地產）以及貴金屬（Precious Metals，如黃金和白銀）

他說，高淨值投資人配置另類資產的兩大主要原因：一是投資組合多元配置（Diversification）： 73%的超高淨值個人投資另類資產是為了實現多元化配置。

二是締造超額報酬（Alpha Generation）： 69%的超高淨值個人投資是為了追求可觀的資本增益

他指出，另類資產能在高通膨與市場波動環境中提升投資組合韌性。相較傳統「60股40債」配置，若納入30%另類資產，過去在金融危機與疫情期間皆能有效降低跌幅、提升報酬效率。

另類資產帶來的「流動性溢價」更成為吸引高淨值客戶的重要誘因。

但他坦言，另類投資要普及化仍面臨三大系統性挑戰：取得管道、透明度與教育。

開放另類資產需在市場自由化與投資人保護間取得平衡；同時，私募市場報告標準化與資訊揭露也須提升。最關鍵的仍是教育落差，目前有逾七成理財顧問認為客戶不了解私募投資週期與風險。

Shee 強調，許多具潛力企業選擇留在私募市場，若投資人僅侷限於公開市場，將錯失大量機會。金融機構必須強化教育內容，協助客戶理解另類資產對組合穩健度的重要性。

展望未來，他指出，資產代幣化（Tokenization）將改寫另類投資的進入門檻，讓投資更零碎化、流動化、透明化。

星展銀行已透過 DBS Digital Exchange（DDEx）試辦資產代幣化項目，並與新加坡金管局合作「Project Guardian」計畫，共建跨境結算與監理框架。他認為，科技與監管的協同，將推動另類投資進入全民可及的新時代。