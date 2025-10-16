不再只靠放款！童政彰揭三大契機 要金融業「換腦袋」迎亞資

金管會銀行局長童政彰指出，台灣具備「資金充沛、產業厚實、中小企傳承」三大契機，正是推動亞洲資產管理中心的最佳時機。他強調，金融業必須從傳統資金供給者，轉型為「全方位知識與解決方案提供者」，才能在亞資中心浪潮中開創新局。

童政彰16日出席國際資產管理論壇說，推動亞資中心並非重提舊政，而是基於台灣已具備三大關鍵條件的全新起點。

一，國內資金極為充沛，銀行業存款已逾63兆元、是30年前的六倍；二，台灣擁有完整且具全球競爭力的產業鏈，從ICT、半導體到精緻農業皆為世界要角；三，全台約有167萬家中小企業正面臨傳承接班潮，對股權規劃、家族治理與永續傳承的金融需求激增。

童政彰指出，這些條件為亞資中心奠定堅實基礎，也對金融業提出更高挑戰。

過去金融業著重「資金供給」，未來則必須轉型為提供「知識與方案」的產業夥伴。

他提出，金融業應具備「趨勢忠誠」的視野，洞察國際產業變化與資本流向，協助客戶從財富管理、傳承安排到投資佈局，建構完整的 Total Solution（全方位解決方案）。

在政策配套方面，童政彰說，金管會已在高雄設立資產管理專區，開放22項試辦業務，並透過金融研訓院舉辦論壇與課程，與業界及國際專家共同提升人才與服務水平。

他也強調，金融發展必須兼顧風險控管，金管會在推動業務開放時，仍嚴守「發展與安全並重」原則，強化洗錢防制與市場秩序管理，防止惡性競爭。

目前金管會已成立三大工作坊，聚焦財富管理、私人銀行與家族辦公室等領域，邀集業者共同研議制度與最佳實務。

金管會未來將持續與公會合作，打造更多跨界對話平台，協助金融業在家族傳承與全球布局中發揮更高價值，為台灣金融轉型開啟新篇章。