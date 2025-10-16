億級富豪的「另類投資」崛起 股債64比的理財配比受挑戰

股債近日同向走勢使得傳統股債6：4的配比受挑戰，並使億級富豪的「另類投資」崛起。星展集團執行委員兼消費金融業務暨財富管理主管許志坤今日在台灣周的「資產管理國際化論壇」指出，近幾年來股債同向變動，已顛覆過去的股債6：4配比的理財模式，也使私人銀行的另類投資業務崛起，現在新主流是4：3：3。

他更指出，由於私募投資為主的另類投資在流動性上較不如公開市場投資，反而可使這類另類投資，多出4.7%的溢酬。

許志坤說明，因為另類投資多半較缺乏流動性而且是長期的，所以一般溢酬約多4.7個百分點的溢酬；對於股債六四比的理財建議配比受挑戰，許志坤說明，是因為這幾年來的股債都同向變動，已不是過去的「股跌、債就漲」。

許志坤也表示，新的主流投資配比為4：3：3，包括私募基金、對沖基金等產品在內的另類投資，可以抗景氣循環，超高淨值者由於較有耐心等待投資報酬、資源又多，因此相對更有透過資產類別來提高投資組合的韌性，也是另類投資的主力客群。許志坤也觀察，投組中配置另類資產時，在收益率可有很大的幫助。

他也觀察，因為很多成功公司選擇不上市，這也是客戶值得做私募投資之處，若沒有投資到這些不上市的成功公司，等於喪失很多好的投資機會，這類不上市的成功公司，較公開市場的投資機會有7倍之多。

渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管Nicolas Rigois針對家族辦公室在新加坡創造的就業機會指出，每一個家族辦公室都雇5至10人，等於雇用4萬名金融專家，在新加坡全部工作人口有400萬人，比率占了1%；此外他也發現，高淨值客戶設置家辦，不但跨世代的，也是跨國的，在不同的國家當中，也會提高其複雜性。另外全球知名的富豪家辦，如亞馬遜創辦人貝佐斯的家族辦公室，共有190多個人在貝佐斯的家族辦公室工作，且是跨國界的。

他也分析，基本型的家族辦公室，雖然是以公開市場購買產品，但私募的市場已在服務當中占有愈來愈重要的角色，且若家族的資產仍與公司緊密連結，通常這樣的家族辦公室會比較保守，活動會與其家族事業有關。而就累積財富而言，年輕創業家、年輕創辦人很早就賺到財富，因此沒有什麼耐心，相對更積極在短期內實現獲利。

許志坤觀察，新加坡也把另類投資的機會透過IPO，在新加坡證交所上市的方式讓投資人取得，這也是台灣可思考的路徑。他分析，新加坡金管局想讓私募產品把現有的公開市場保障措施，運用到私人的市場，以在自由化的同時，也可有安全的保障，避免風險不要太高，例如限額，或資金只能投資在優先債，或公司最低估值的要求，和流動性要求，及經理人必須有足夠的經驗，尤其自己要有投資在該產品的經驗。也要有適當的風險與資訊揭露，讓投資人知道自己買了什麼產品。