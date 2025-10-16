渣打銀融資方案鎖定高資客群 創造流動性、釋放長期資產價值

渣打銀行結合全球專業與在地資源，積極推動財富管理方案響應政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」願景。16日再率外商銀行之先推出「金融資產組合融資」（Lombard Lending），持續為高資產客群提供前瞻的財富管理布局。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla表示：「渣打財富管理的獨特優勢就是匯聚全球資源並結合在地專業，以特有的開放式產品架構（Open Architecture Approach），隨著市場脈動，攜手策略夥伴提供即時且切合客戶需求的優質財富管理方案。」也因此，渣打銀行能在財富管理商品（Product）、專業投資顧問團隊（People）以及與國際接軌的專區服務（Place）三大面向，即時回應客戶高階財富管理需求，推出全方位財富管理服務。

看好台灣高資產客群財富管理市場潛力，渣打銀行於7月進駐高雄專區後，便以最快速度引進「保費融資（Premium Financing）」方案與「未具證券投資信託基金性質基金（Alternative Funds）」等多項創新服務，憑藉的就是整合國際與在地夥伴的專業，呼應高資產客群的需求。加上「金融資產組合融資」方案的推出，高資產客群能更進一步活化持有的金融資產，增加資金運用的靈活性和便利性，擘劃更完整的創富藍圖。

「金融資產組合融資」可以讓高資產客群有資金需求時，將手上的金融資產（如基金、債券、股票、ETF等） 質押做為擔保，向銀行取得流動資金，再依其需求由客戶自主決定資金用途，或可以配置於符合其資產配置規劃之金融商品，透過長期持有的方式追求穩健收益機會。「金融資產組合融資」的推出不僅協助高資產客群創造資金流動性、釋放長期資產價值，也能兼顧達成對應的財務目標。