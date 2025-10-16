被中國點名官兵貸款受阻？莊翠雲：公股銀沒此情形

針對立委透露有信用良好的官兵因遭中國點名，遭銀行以「被中國通緝」為由拒貸，財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時澄清，已初步向公股銀行了解，並無此情形。

民進黨立委王定宇15日於立法院外交及國防委員會質詢時，關注中共發布國防部政戰局心戰大隊、軍情局人員的懸賞通告議題，並透露有信用良好的官兵因為遭到中國點名、通緝，因此有公股銀行不願貸款、保險。

立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時關注，有人查證說該官兵是向台銀申貸、辦理保險，台銀是否已調查？台灣金控董事長凌忠嫄表示，台銀已做初步了解，其實是沒有這樣的問題，因為台銀辦理的是公保，公保並非由個人做投保，一定是透過要保單位進行。

民進黨立委郭國文也追問，其他公股銀行是否有類似狀況？莊翠雲說明，已初步向各個公股行庫了解，並沒有此情形。