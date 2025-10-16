亞洲資本市場高峰論壇 莊琇媛指台灣有三大優勢

金管會副主委莊琇媛16日於「台灣週」亞洲資本市場高峰論壇致詞時強調，台灣具備多項發展資產管理產業的優勢，像是穩固的財富基礎、AI等供應鏈與製造業的高度韌性、上市公司營收持續創高，推動台股總市值超過3兆美元，同時揭示金管會已啟動的五大推動產業升級計劃，目標鎖定「留財引資」，引導資金流向台灣產業發展。

莊琇媛指出，根據2025年瑞銀集團的全球財富報告，台灣人均財富已達約30萬美元，全球排名第十五、亞洲第二，顯示台灣擁有穩固的財富基礎；其次，台灣製造業具有高度韌性，尤其在半導體供應鏈上扮演全球AI生態系的關鍵角色，帶動了股市表現。去年台灣上市公司總獲利突破1330億美元，創下歷史新高，今年營收亦持續刷新紀錄，台灣股市總市值更超過3兆美元，在全球市場中位居領先地位。

莊琇媛進一步說明，為掌握資產管理產業的成長契機，金管會已啟動五大優先推動計畫，包括資產管理、融合包容與永續方案、推動財富管理基金、公共建設投資，以及擴大投資台灣，這些計畫主要以兩大原則為核心，一方面留住本土資金，另一方面吸引國際資金流入，同時引導資金投向台灣產業發展。

談及亞洲資本市場高峰論壇，莊琇媛說，本屆論壇設置三場主題座談，促進區域市場對話與實務交流，第一場將聚焦亞洲資本市場新機遇，邀請台灣證券交易所、東京證券交易所及那斯達克等主要交易所代表，分享各自發展現況及未來願景，並探討區域合作經驗與推動創新、提升市場競爭力的做法。

第二場座談著眼於債券ETF與全球市場波動，由指數編製商、資產管理機構及本地金融機構代表共同討論，內容涵蓋債券ETF如何影響機構資產配置，在不確定時期扮演的角色，以及台灣如何推動產品創新、順應全球趨勢，座談也將檢視監理機關與市場參與者如何協作，共同促進債券ETF市場穩健發展。

第三場則聚焦國際資產管理業者進入台灣市場的策略與未來方向。全球機構代表將分享在區域布局的成功經驗，提出支持台灣發展資產管理中心的政策建議，並說明未來三年在台灣的合作與成長機會，針對產品、法規、創新及人才培育等面向提出具體合作方向，加強台灣於區域與全球金融生態系中的角色。

莊琇媛表示，希望本次論壇能夠激發新思維、促進夥伴關係並強化台灣與國際金融市場的鏈結，更期待此次盛會能改變外界對於台灣的疑問與觀望，讓更多人認同台灣是最值得投入的金融市場之一。