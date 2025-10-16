國安基金委員多贊同提高規模 財長：持正面態度

國安基金進場六個月，立委郭國文16日於財委會詢及現在台股市值達90兆，基金規模5千億佔比已降至0.5%，他已提出修法擴大國安基金規模版本，且國安基金委員會多數委員也都希望提高，財部是否提版本？對此，財長莊翠雲表示，「基本上持正面態度」。

國安基金9日例會決議繼續護盤，郭國文表示，未來還有諸多不確定性因素都可能造成股市衝擊，現在台股市值達90兆，國安基金5千億規模佔比降到0.5%，財部是否自提版本修法擴大規模？對此，莊翠雲回應，此部分會持續評估，並由國安基金委員會討論。郭國文直言委員會大部分都希望提高，財政部態度為何？莊翠雲則鬆口對此「基本上持正面態度」，郭國文強調正面態度也該有積極方法，應積極提相對應版本出來，否則會陷入財劃法困境，提版本才是負責任態度。