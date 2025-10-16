避險情緒降溫美元轉弱 新台幣15分鐘內升破30.6元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價16日以30.64開盤，小升1.6分，且在15分鐘內就升破30.6元，最高來到30.57元。圖／本報資料照片
美財長Bessent陸續釋出美中關係和緩訊息，避險情緒降溫，使美元指數短線的「興奮劑」效果下滑。新台幣匯價16日以30.64開盤，小升1.6分，且在15分鐘內就升破30.6元，最高來到30.57元。

美財長Bessent表示，若北京同意延後稀土管制，美方有可能延長貿易休兵期，可延後對中國加徵100%關稅。此外，Bessent也指出，股市波動並不會影響美中談判，美國無意與中國脫鉤。總統川普已準備好參加與中國國家主席習近平的會面，兩人存在信任關係，是目前緊張局勢未進一步升級的原因。

新台幣 北京

