聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會銀行局長童政彰表示，台灣發展亞資中心較30年前大不同，有三大優勢。記者朱漢崙／攝影
金管會本周舉行的台灣周，今日以家族傳承到全球布局投資策略為題的「資產管理國際化論壇」，由銀行局長童政彰開場致詞。童政彰強調，相較於30年前，台灣至少多了三大競爭條件，包括豐沛的資金、厚實的產業基礎、以及作為關鍵引擎的中小企業，因此金管會此時推動亞洲資產管理中心將大有可為。

童政彰也指出，金管會主委彭金隆非常強調發展與安全並重，在發展上已盤點競爭優勢，讓金融業能脫穎而出，因此提出建構亞資中心的規畫，以上三大優勢就是盤點之後的重點。

童政彰指出，相較30年前，現在的狀況完全不一樣，至少台灣有三大競爭條件，豐沛的資金，吸收存款從30年前不到10兆，成長為63兆元，成長將近6倍之多，尤其疫情時代，產業暢旺，每月吸收存款都以台幣3千至6千億元的速度在增加，這也是作為推動亞資中心的強大後盾。

第二大優勢則在於非常厚實的產業基礎，ICT、半導體、生技上例如精緻農業等，都是明星產業；第三優勢則是現在中小企業已扮重要關鍵角色，目前台灣已有167萬家中小企業戶，是發展亞資中心的重要關鍵引擎。

童政彰指出，許多中小企業主歷經50、60年的發展創造亮眼的成績，現在已面臨二、三代接班與傳承問題，像是股權移轉、家族傳承，因此，金管會在亞資中心計畫中推動家族辦公室，也是希望告訴二、三代如何回饋社會，讓企業永續經營傳承下去，來打破富不過三代的迷思，這些都是台灣現在發展亞資中心重要的先天條件，他也期許金融業要在此扮舉足輕重的角色，助企業主平順接班，也能讓二代珍惜上一代打拚的成果，也學習如何回饋社會，讓台灣經濟未來發展更穩健。

童政彰形容，金融業接觸的產業包括各行各業，因此是「趨勢忠誠」，可看出產業發展與經濟脈動的趨勢，希望金融業從資金的支持，轉為全方位知識的供給與支持，要把服務升級為全方位解決方案的金融服務，而非只賣商品，因此，金管會在高雄特區開放22項業務試辦，讓金融服務水平及產品範圍，與香港、新加坡水準拉齊，培訓人才，這也是金管會推動政策的重要一環。

童政彰並不忘提醒，金管會在開放試辦業務的同時，亦強調洗錢防制、秩序維護的重要性，也會特別著重在風險管理：「市場不要過渡競爭，不要混亂我們的腳步」，銀行局督導銀行成立財富管理，現在已成立私人銀行與家族辦公室等三個工作坊，希望互相激盪，讓金融業提供高淨值資產戶更好的服務。

與30年前大不同 銀行局長童政彰：台灣發展亞資中心現有三大優勢

