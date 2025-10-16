凱基證券開戶活動好評延長 超商領取人氣公仔加碼送咖啡

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」好評延長，加碼於全台7-ELEVEN超商領取活動公仔送咖啡。(凱基證券/提供)
凱基證券開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」好評延長，加碼於全台7-ELEVEN超商領取活動公仔送咖啡。(凱基證券/提供)

凱基證券鼓勵年輕人穩健長期投資，全新開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」自推出以來，獲得投資人廣大的好評，為了回饋投資人的支持，並慶祝與全台逾7,100家7-ELEVEN合作贈禮配送，宣布活動延長至11月30日，活動期間內新開立證券帳戶，即可獲得財神開基祖廟北港武德宮超人氣限量公仔「黑皮巴拉」，再享4,800元手續費抵用金，前1,000名於全台7-ELEVEN門市成功領取公仔者，再加贈CITY CAFE美式咖啡一杯，讓咖啡香氣陪伴投資人開啟投資第一步。

凱基證券表示，台灣投資人偏好長期穩健投資，「定期定額」、「零股投資」等不需時刻盯盤的「躺平式存股」精神，更成為年輕投資人的主流投資策略。為滿足客戶的投資需求，「黑皮巴拉幫你加持財庫」活動好評延長，新開戶贈送的「黑皮巴拉」公仔，由卡皮巴拉披上財神座騎–黑虎將軍的雲紋神袍，象徵穩健投資、財富累積，推出以來深受年輕人喜愛，同時搭配定期定額手續費均一價優惠、「隨身e策略」APP日日扣、百元起存以及「股利再投資」等多項服務，希望幫助投資人輕鬆養成投資紀律，長期累積資產並放大複利效果。

此外，過去券商贈送贈禮，多半採客戶親臨分公司據點取貨的方式，然而隨著現代人生活節奏加快，許多客戶有空閒時間已過分公司營業時段，導致無法便捷領取贈禮。為提升服務品質與便利性，凱基證券創新導入超商取貨機制，首度與7-ELEVEN合作贈禮配送，讓客戶可依自身時間安排，免去交通與等待成本，提供更貼客戶的生活需求。

凱基證 咖啡

