債券避險需求激增 長天期金融債迎配置良機

隨著地緣政治不確定性持續發酵，全球金融市場正面臨新一輪風險重新定價。市場數據顯示，10月10日國際股市全面重挫，恐慌指數VIX單日暴漲31.83%至21.66，反映投資人避險情緒急速升溫。在此背景下，債券資產重新獲得市場青睞，其中長天期金融債券因其穩定現金流與利率敏感性特質，正成為機構投資人重點配置標的。

根據Bloomberg數據，10月10日全球主要風險資產普遍承壓，美股三大指數跌幅均超過2%，其中科技股重災區那斯達克指數重挫3.56%，費城半導體指數更是血崩6.32%。加密貨幣市場同樣慘烈，比特幣與以太幣分別暴跌7.67%與11.66%，顯示流動性緊縮對高風險資產的衝擊效應。

富蘭克林華美FT金融債10+ ETF（00986B）基金經理人洪慧珊指出，當前市場波動主要源於三大結構性因素：首先，美國政府關門僵局延續，財政政策不確定性加劇；其次，ISM服務業指數與密西根消費者信心指數連續低於預期，經濟軟著陸路徑面臨挑戰；第三，地緣政治風險溢價重新抬頭，市場風險偏好系統性下修。

在避險資金大舉湧入下，債券市場表現亮眼。10年期美國公債價格單日上漲0.84%，金融債券同步走強0.55%，與股市形成鮮明對比。美債殖利率曲線全面下行，2年期、10年期及30年期公債殖利率分別下跌7至9個基點。

洪慧珊表示，從聯準會最新會議紀錄觀察，決策官員已開始關注就業市場下行風險，並預期通膨將逐步回歸2%目標區間。這為未來貨幣政策轉向提供了明確信號，預期降息循環啟動機率大幅提升。

洪慧珊分析，在利率下行週期中，長天期債券的價格彈性優勢將更加明顯，當前債券評價仍處歷史相對低點，配置具備資本利得潛力的中長天期金融債券，能夠在獲取穩定現金流的同時，把握利率下行帶來的資本增值機會。

「全球金融龍頭發行的投資級債券，不僅違約風險極低，收益率水準亦相對優異，」洪慧珊強調，在當前市場環境下，此類資產兼具防禦性與成長性，是機構投資人構建核心配置的理想選擇。

為滿足市場對長天期金融債券的配置需求，富蘭克林華美投信將於10月20日推出富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF，追蹤ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數。採月配息機制並納入收益平準金設計，發行價設定為新台幣10元，旨在為投資人提供參與全球金融龍頭債券市場的便捷管道。業界人士認為，在債券ETF市場競爭日趨激烈的背景下，此類專業化產品有望獲得機構投資人青睞。

展望後市，隨著全球央行貨幣政策轉向預期升溫，債券市場投資機會值得持續關注。投資人宜把握當前評價優勢，適度增配長天期優質債券資產，以因應未來市場波動挑戰。