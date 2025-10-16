第一金投信高雄ETF投資博覽會設展 第一起飛太空艙登場

金管會、證交所等證券周邊機構共同推動的2025 ETF投資博覽會，今年首度移師高雄於本周五(17日)起至周日(19日)於高雄展覽館舉行，第一金投信首度參展，特別將旗下相當火紅與主題性強烈的ETF產品太空衛星主元素納入展場設計中，展場打造出「第一金投信，第一起飛太空艙」，訴求「選對未來投資直達成長軌道」。

第一金投信展區將觀展體驗結合投資機會探索，從品牌特色、產品亮點、互動遊戲等，設置：起飛亮點艙、未來導航站，及太空互動艙等三大主題區，吸引民眾參與活動並深入了解旗下各基金產品線發展與ETF投資趨勢。

第一金投信鎖定太空衛星為主題，將展場本身打造成太空艙外觀，同時還納入太空人、衛星、火箭等相關素材，讓民眾穿梭在科技感與未來感的星艦艙門展區中，一步步認識資深投信品牌，第一金投信除了是1986年台灣最早創立的本土基金公司之一，歷經近40年投資市場變化，還持續在AI新時代展現創新DNA特質，率先投信業界2016年即發行首檔AI主題基金，同時陸續推出如：水電收益、年輕新世代等多元生活主題基金。

第一金投信在這次的展覽中，陳設介紹的四檔ETF各有特色，包括：投資30檔太空衛星關鍵企業的第一金太空衛星(00910)、投資30檔台灣之光第一金工業30(00728)、投資高債息組合月配息ETF第一金優選非投債(00981B)，以及投資全球大型金融債組合第一金金融債10+ETF(00834B)等，著重投資特色多元的ETF產品線讓投資民眾可以在市場快速變動中掌握關鍵投資機會，符合投資屬性的未來財富投資密碼。

高雄ETF博覽會在地主人高雄市政府也設置高雄專館，以「打造高雄金融創新聚落」為主軸，邀請在亞灣內設有據點的業者設立聯合展出，第一金投信支持政府打造亞洲產管理中心的相關政策，在亞灣專區設有服務據點，相關資訊同步在高雄館提供。