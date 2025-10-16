臺灣週開幕 亞資中心話題熱 卓揆：打造金融戰略樞紐

金管會與證交所等證券周邊單位舉辦首屆「臺灣週」活動昨（15）日開幕，行政院長卓榮泰透過錄影致詞表示，希望透過「亞洲資產管理中心」和「亞洲創新籌資平台」兩大引擎，打造台灣成為區域金融戰略樞紐，讓世界看到台灣資本市場的深度、跨度與包容性。

臺灣週活動開跑，卓榮泰昨日透過錄影致詞，金管會主委彭金隆、國發會主委葉俊顯昨日親自出席開幕式，現場逾150家上市櫃公司、百餘家金融業者及近80位國際交易所與機構投資人共襄盛舉。

金管會將於10月21日啟動「亞洲創新籌資平台」，這是台灣資本市場體制創新的重大突破。該平台將整合市場資源、精進上市櫃制度並優化股債雙籌資管道，目標為亞洲地區具潛力的創新企業提供多元、彈性、與國際接軌的籌資管道。

彭金隆表示，推動台灣成為亞洲資產管理中心是當前最重要的發展政策，也是促進台灣金融市場全面發展的最重要方針。