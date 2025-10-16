快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

臺灣週開幕 亞資中心話題熱 卓揆：打造金融戰略樞紐

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

金管會與證交所等證券周邊單位舉辦首屆「臺灣週」活動昨（15）日開幕，行政院長卓榮泰透過錄影致詞表示，希望透過「亞洲資產管理中心」和「亞洲創新籌資平台」兩大引擎，打造台灣成為區域金融戰略樞紐，讓世界看到台灣資本市場的深度、跨度與包容性。

臺灣週活動開跑，卓榮泰昨日透過錄影致詞，金管會主委彭金隆、國發會主委葉俊顯昨日親自出席開幕式，現場逾150家上市櫃公司、百餘家金融業者及近80位國際交易所與機構投資人共襄盛舉。

金管會將於10月21日啟動「亞洲創新籌資平台」，這是台灣資本市場體制創新的重大突破。該平台將整合市場資源、精進上市櫃制度並優化股債雙籌資管道，目標為亞洲地區具潛力的創新企業提供多元、彈性、與國際接軌的籌資管道。

彭金隆表示，推動台灣成為亞洲資產管理中心是當前最重要的發展政策，也是促進台灣金融市場全面發展的最重要方針。

金管會 平台 資本市場

延伸閱讀

卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

勉勵公務員 卓榮泰：要以台灣為世界的中心來思考

央行總裁楊金龍：台灣發穩定幣...有空間 會綁定台幣或公債

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

相關新聞

國泰金大整合 衝資產管理…集中資源、人才打造第三獲利引擎

國泰金控總經理李長庚昨（15）日表示，國泰金控預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，為集中資源與人才，子公司...

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

國內前五大發卡銀行2025年9月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,887.1億元，為史上最強9月，較8月增加22...

以房養老核貸 突破1萬件

據金管會2025年9月底統計，16家國銀承做「以房養老」累積核貸件數首度衝破萬件到1萬14件、核貸額度583億元，各季增...

玉山銀力挺優質藝文活動

音樂是穿越國界與文化的共通語言，以永恆之美喚醒人們內心深處的寧靜與感動。玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術...

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

陽信銀行公布今年前三季累積稅前盈餘達49.05億元，較去年同期成長8%。每股稅前盈餘1.295元，其中9月份單月稅前盈餘...

新青安衝上1兆元

財政部長莊翠雲今（16）日率國營事業赴立院財委會業務報告並備質詢。業務報告昨日出爐，莊翠雲指出，新青安貸款實施至9月底累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。